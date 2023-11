DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:35 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.291,50 +0,8% +8,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.931,00 +1,3% +31,3% Euro-Stoxx-50 4.172,62 +2,0% +10,0% Stoxx-50 3.887,79 +1,2% +6,5% DAX 15.165,89 +1,6% +8,9% FTSE 7.435,75 +1,3% -1,5% CAC 7.069,92 +2,0% +9,2% Nikkei-225 31.949,89 +1,1% +22,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,18 +0,37 -2,62

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,08 80,44 +0,8% +0,64 +4,9% Brent/ICE 85,19 84,63 +0,7% +0,56 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.989,66 1.984,00 +0,3% +5,67 +9,1% Silber (Spot) 23,02 22,99 +0,1% +0,02 -4,0% Platin (Spot) 915,89 928,38 -1,3% -12,49 -14,2% Kupfer-Future 3,66 3,65 +0,3% +0,01 -3,9%

Die Ölpreise legen zu. Das Risiko weiterer Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas halte die Preise hoch, heißt es von Marktteilnehmern.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Donnerstag nach den Vortagesgewinnen erneut mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,7 Prozent zu. Im Fokus der Anleger stehen noch die Zinsentscheidung der US-Notenbank und die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vortag. Die Fed hatte den Leitzins wie weithin erwartet unverändert belassen, sich aber die Option offen gehalten, die Zinsen später weiter anzuheben. Powell hatte sich jedoch optimistisch gezeigt, dass die bisherigen Zinserhöhungen wirken werden, wenn auch verzögert. Am Markt werden die Aussagen Powells dahingehend ausgelegt, dass es wohl keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus geben werde. Unter den Einzelwerten legen Paypal vorbörslich um 6,6 Prozent zu. Der Zahlungsdienstleister hat im dritten Quartal beim Umsatz die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Der Nettogewinn fiel dagegen auf 1,02 Milliarden Dollar von 1,33 Milliarden Dollar im Vorjahr. Qualcomm rücken um 6,3 Prozent vor. Der US-Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal lag über den Schätzungen des Marktes.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

14:00 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Apple Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate Prognose: 5,25% Zuvor: 5,25% - US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Prognose: 214.000 Zuvor: 210.000 13:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q Annualisiert +4,3% gg Vq 2. Quartal: +3,5% gg Vq Lohnstückkosten +0,7% gg Vq 2. Quartal: +2,2% gg Vq 15:00 Auftragseingang Industrie September Prognose: +2,5% gg Vm Zuvor: +1,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Europas Börsen bauen die Gewinne am Donnerstagmittag weiter aus. Damit profitieren die Märkte von weiter fallenden Renditen nach der Sitzung der US-Notenbank. Diese hat ihre Geldpolitik bestätigt, die begleitenden Kommentare von Fed-Präsident Jerome Powell wurden allerdings taubenhaft aufgenommen. BT Group steigen 7,7 Prozent. Das bereinigte EBITDA ist im ersten Geschäftshalbjahr um 6 Prozent gestiegen, bei einem unveränderten Umsatz. Sainsbury liegen sehr fest im Markt mit Aufschlägen von 4,3 Prozent. Die Supermarktkette hat überraschend den Ausblick erhöht. Als positive Überraschung werten Marktteilnehmer den Quartalsbericht von Fresenius Medical Care (FMC). Der MDAX-Konzern hat seine Prognose zum Betriebsergebnis angehoben. Für die Aktie der Mutter Fresenius geht es 5,6 Prozent nach oben, deren Zahlen sind besser ausgefallen. Für Zalando geben 0,1 Prozent nach. Zalando habe mit dem EBIT des dritten Quartals die Erwartungen leicht übertroffen und die EBIT-Jahresprognose von 300 bis 350 Millionen Euro bekräftigt, so Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Allerdings habe das Unternehmen seine Prognosen zu Bruttowarenwert und Umsatz abermals gesenkt. Von durchwachsenen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Lufthansa. Neben dem Umsatz liege auch der freie Cashflow unter den Erwartungen. Betont wird im Handel aber der Reingewinn und die EBIT-Marge, die die Prognosen der Analysten überboten haben. Der Kurs gewinnt 7 Prozent. Seit dem Augusthoch hat der Kurs etwa 30 Prozent eingebüßt. Hugo Boss (+7,3%) hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert. Dabei hat der Modehersteller von Kostenkontrolle und weiterhin starker Nachfrage profitiert. Für die Anfang August zum zweiten Mal angehobenen Umsatz- und EBIT-Ziele für das Gesamtjahr sieht sich der Modekonzern auf Kurs.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do., 7:48 Uhr Mi, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0651 +0,7% 1,0597 1,0539 -0,5% EUR/JPY 159,89 +0,3% 159,37 159,11 +13,9% EUR/CHF 0,9628 +0,4% 0,9581 0,9593 -2,7% EUR/GBP 0,8720 +0,3% 0,8702 0,8692 -1,5% USD/JPY 150,12 -0,4% 150,40 150,96 +14,5% GBP/USD 1,2214 +0,4% 1,2177 1,2126 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,3244 -0,1% 7,3320 7,3383 +5,7% Bitcoin BTC/USD 35.401,94 +0,4% 35.195,58 34.361,84 +113,3%

Am Devisenmarkt gibt der Dollar weiter nach. Der Dollarindex fällt um 0,9 Prozent. Der Euro notiert zum Greenback 0,7 Prozent fester. Im Handel heißt es mit Blick auf die Fed-Aussagen, der Erhöhungszyklus bei den Zinsen neige sich vermutlich dem Ende entgegen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Rückenwind kam von der Wall Street. In Hongkong stiegen Xiaomi um 5,9 Prozent und Lenovo um 4 Prozent. Weniger gut sah es an den festlandchinesischen Börsen aus. Hier wirkten die an den Vortagen veröffentlichten schwachen Einkaufsmanagerindizes nach. In Tokio stützte auch ein milliardenschweres Maßnahmenpaket der Regierung. Technologiewerte profitierten von den gesunkenen Marktzinsen. Renesas stiegen um 5,3 und Kyocera um 5,9 Prozent. Advantest erholten sich um 10 Prozent von Vortagesverlusten. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1,9%) wurden negativ aufgenommen. Mitsubishi Corp fielen um 4,2 Prozent, nach einem Gewinneinbruch um 35 Prozent im ersten Geschäftshalbjahr. In Seoul zeigte sich der Kospi unbeeindruckt davon, dass die südkoreanischen Verbraucherpreise im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Hyundai Motor (+1,3%) profitierten von soliden Absatzzahlen für Oktober. Hoffnung auf eine wieder anziehende Chipnachfrage stützte Samsung Electronics (+1,5%) und SK Hynix (+4,2%). Beim Batteriehersteller Posco Future M (+11%) wurden Kursverluste der vergangenen Tage zum Einstieg genutzt. In Sydney setzten Anleger vor dem Zinsentscheid der australischen Notenbank in der kommenden Woche darauf, dass deren Zinserhöhungszyklus beendet sei, sagten Händler. Die schwergewichteten Aktien der australischen Banken NAB, Commonwealth, ANZ und Westpac gewannen zwischen 1,5 und 2,1 Prozent. Niedrigere Ölpreise drückten den Energiesektor um 2 Prozent. Origin Energy fielen um 6,6 Prozent, nachdem der größte Aktionär des Unternehmens angekündigt hatte, gegen die nachgebesserte Übernahmeofferte eines Konsortiums unter der Führung von Brookfield zu stimmen.

CREDIT

Die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten kommen am Donnerstag deutlich zurück. "Nach der Sitzung der US-Notenbank rechnen die Marktteilnehmer nicht mehr mit weiteren Zinserhöhungen", so ein Händler. Fed-Chef Jerome Powell zeigte sich optmistisch, dass die bisherigen Zinserhöhungen wirken werden, wenn auch verzögert. Das drückt nun auf breiter Front auf die Risikoprämien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FRESENIUS

Nach einem operativ starken dritten Quartal blickt der Gesundheitskonzern zuversichtlicher auf den weiteren Jahresverlauf. Die Operating Companies Kabi und Helios wiesen neben organischem Wachstum operative Gewinnzuwächse aus. Die Sparte Vamed schaffte es operativ zurück in die schwarzen Zahlen. In den ersten neun Monaten erreichte der DAX-Konzern bereits sein Einsparziel für das Gesamtjahr.

HEIDELBERG MATERIALS

rechnet für 2023 auch für die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) und den dynamischen Verschuldungsgrad mit besseren Ergebnissen als bisher. Bei Vorlage der kompletten Neunmonatsbilanz hieß es, der ROIC werde im Gesamtjahr klar über statt bei rund 9 Prozent liegen, beim dynamischen Verschuldungsgrad werde ein Wert von unter 1,5 angestrebt. Hier lag das prognostizierte Ziel bislang zwischen 1,5 und 2,0.

BRENNTAG

hat sich in Nordamerika mit der Übernahme von OWI Chlor Alkali verstärkt. Die Übernahme stärkt den Angaben des DAX-Konzerns zufolge das eigene lokale und regionale Distributionsnetzwerk und erweitere die Kapazitäten der Terminals in Nordamerika erheblich.

LUFTHANSA

hat ihren Gewinn und die Profitabilität im dritten Quartal deutlich stärker erhöht als von Analysten erwartet. Zudem erwartet der Airline-Konzern in den kommenden Monaten, insbesondere in der Weihnachtszeit, eine weiterhin starke Nachfrage nach Flugreisen und ein erneut positives Ergebnis im vierten Quartal. Die Jahresprognose bestätigte der MDAX-Konzern.

HUGO BOSS

hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert. Dabei hat der Premium-Modehersteller von Kostenkontrolle und weiterhin starker Nachfrage profitiert. Für die Anfang August zum zweiten Mal angehobenen Umsatz- und EBIT-Ziele für das Gesamtjahr sieht sich der Modekonzern, der im MDAX notiert ist, auf Kurs.

SCOUT24

hat im dritten Quartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Makler-Mitgliedschaften und Plus-Produkten profitiert und die Markterwartungen übertroffen. Den Ausblick für das EBITDA-Wachstum für das laufende Jahr hatte der im MDAX notierte Betreiber der Plattform Immoscout24 bereits am Vortag erhöht.

PFEIFFER VACUUM

hat in den ersten neun Monaten 2023 so viel umgesetzt wie noch nie und die Umsatzschatzung für das Gesamtjahr erhöht. Für 2023 erwartet Pfeiffer Vacuum für jetzt einen Rekordumsatz von rund 950 Millionen Euro. Dies übertrifft die bisherigen Erwartungen, dass der Umsatz das Niveau von 2022 von rund 917 Millionen Euro erreichen wird.

SGL CARBON

hat die anhaltend schwache Nachfrage aus der Windindustrie nach Carbonfasern mit Hilfe der starken übrigen Geschäfte nach eigenen Angaben weitgehend kompensiert, wird bei der Prognose aber etwas vorsichtiger. Während der Konzernumsatz nach wie vor auf Vorjahresniveau erwartet wird, dürfte das bereinigte EBITDA eher am unteren Ende der angekündigten Spanne von 160 bis 180 Millionen Euro liegen.

PVA TEPLA

ist im dritten Quartal weiter gewachsen und wird für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher: Umsatz und Ergebnis werden nun am oberen Ende der Prognosespannen erwartet. Der Umsatz legte von Juli bis September um knapp 27 Prozent auf 64,5 Millionen Euro zu.

WASHTEC

Bei dem Spezialisten für Autowaschanlagen hat sich das Wachstum im dritten Quartal abgeschwächt, dank Effizienzmaßnahmen im Nordamerikageschäft verbesserte sich jedoch die EBIT-Marge deutlich. Das Ziel einer Verbesserung des operativen Gewinns (EBIT) um rund 10 Prozent im Gesamtjahr 2023 bestätigte Washtec. Nach neun Monaten lag das EBIT um 19 Prozent über dem Vorjahreswert.

CLIQ DIGITAL

ist im dritten Quartal langsamer gewachsen und hat trotz höherer Einnahmen einen lediglich stabilen Gewinn erzielt. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 8 Prozent auf 82,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 13,3 Millionen Euro um 7 Prozent über dem Vorjahr.

VERBUND

hat im dritten Quartal 2023 dank der höheren Stromproduktion und einer besseren Wasserführung seinen Gewinn verbessert. Zudem profitierten die Österreicher von gestiegenen durchschnittlichen Absatzpreisen und den höheren Ergebnisbeiträgen aus dem Erwerb und den Inbetriebnahmen der neuen erneuerbaren Erzeugungsanlagen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob Verbund an.

ANDRITZ

hat im dritten Quartal 2023 Umsatz und Gewinn weiter erhöht und bekräftigt den Ausblick. Der Auftragseingang lag allerdings unter dem Vorjahr, was aber einem Großauftrag für eine Zellstofffabrik im Vorjahr geschuldet war. Der Umsatz im dritten Quartal wuchs um 11,3 Prozent auf 2,10 Milliarden Euro.

NOVO NORDISK

hat angetrieben von seinen Adipositas-Medikamenten im dritten Quartal 56 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Mit 22,48 Milliarden dänische Kronen (3,01 Milliarden Euro) übertraf der Hersteller von Wegovy und Ozempic den Factset-Konsens von 21,59 Milliarden klar. Die beiden Medikamente ließen den Umsatz um 29 Prozent auf 58,73 Milliarden Kronen in die Höhe schnellen.

ING GROEP

hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und den Markt obendrein mit der Ankündigung eines besonders großvolumigen Aktienrückkaufprogramms überrascht. Der niederländische Finanzkonzern meldete auf Basis höherer Zins- und Gebühreneinnahmen eine Verdoppelung des Nettogewinns auf 1,98 Milliarden von 979 Millionen Euro im Jahr zuvor.

SHELL

hat die Gewinne im dritten Quartal aufgrund höherer Raffineriemargen, Ölpreise und Gas- und Ölverkäufe zum Vorquartal deutlich gesteigert. Der Öl- und Gaskonzern fuhr im zurückliegenden Quartal einen bereinigten Gewinn von 6,22 Milliarden Dollar ein nach 5,07 Milliarden im Frühsommer und verfehlte damit den von Vara Research ermittelten Marktkonsens von 6,25 Milliarden leicht.

BT

hat für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023/04 dank einer stärkeren Verbrauchernachfrage und einem höheren Volumen beim Glasfaser-Dienst (Fiber to the premises) seinen Vorsteuergewinn erhöht. Der britische Telekommunikationskonzern wies für das 30. September beendete Halbjahr ein Plus beim Vorsteuergewinn von 29 Prozent auf 1,07 Milliarden Pfund aus.

HALEON

hat im dritten Quartal den Umsatz zumindest organisch gesteigert und nach eigenen Angaben dabei von Preiserhöhungen und einem "positiven Volumenmix" profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der britische Konsumgüterhersteller, der durch Ausgliederung aus dem Consumer-Healthcare-Geschäft von GSK und Pfizer entstand.

STARBUCKS

hat im vierten Geschäftsquartal die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen. Der Quartalsumsatz kletterte um 11,4 Prozent auf 9,37 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Factset-Konsens von 9,29 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg auf 1,22 Milliarden Dollar oder 1,06 Dollar je Aktie von 878,3 Millionen Dollar oder 76 Cent je Anteilsschein im Vorjahresquartal.

