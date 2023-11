Blitzschnell hat sich das Chartbild von Amazon deutlich verbessert. Die Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen 15 Prozent zugelegt und dabei die 100- und die 50-Tage-Linie überwunden. Nach den drei Prozent Kursplus vom Mittwoch liegt Amazon auch am Donnerstag vorbörslich vorne. Das 52-Wochen-Hoch ist zum Greifen nah.Bis zum Hoch sind es gerade einmal exakt 6,4 Prozent. Eine Performance, die die Aktie an zwei, drei guten Tagen schaffen kann - ein positives Marktumfeld vorausgesetzt.Dank der starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...