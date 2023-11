Syntagma Capital gibt heute den Abschluss der Übernahme von Aginode (https://www.aginode.net), vormals bekannt als Nexans Telecom Data, bekannt.

Das Unternehmen, das vor einigen Monaten in Aginode umbenannt wurde, entwickelt, fertigt und vertreibt intelligente Konnektivitätslösungen auf Basis von Lichtwellenleiter- und Kupfertechnologien für Rechenzentren, intelligente Gebäude und Telekommunikationsbetreiber. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen dank seiner 8 Industriestandorte in Frankreich, Belgien, Deutschland, Griechenland, Marokko und China einen Umsatz von ca. 200 Millionen Euro in über 100 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 680 Mitarbeitende.

"Syntagma ist erfreut, heute den Abschluss der Übernahme von Aginode, dem zweiten Portfoliounternehmen des Fonds, bekannt zu geben. Der Fusions- und Übernahmemarkt stellt nach wie vor eine Herausforderung, und dieser Erfolg zeigt, dass wir in der Lage sind, unsichere Zeiten zu meistern und auch in Zukunft Veräußerungslösungen anzubieten, die Schnelligkeit und Sicherheit bringen, wobei wir bei der Kapitalallokation sehr selektiv vorgehen", so Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner von Syntagma.

"Uns begeistert das Potenzial von Aginode und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management, um das Unternehmen in eine Zukunft mit beispiellosem Erfolg zu führen", erklärte Syntagma-Partner Frank Coenen.

Das an der Übernahme beteiligte Team von Syntagma setzte sich zusammen aus Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (Senior Vice President), Ludovic Ruffenach (Senior Associate) und Alicia Azéma (Senior Analyst).

Syntagma wurde beraten von Willkie Farr Gallagher (Hugo Nocerino, Ji-Soo Kim, Rudy Merlet, Faustine Viala, Charles Bodreau, Charles-Antoine Erignac, Jordan Pontal), PwC Transaction (Eric Douheret, Clément Meudec, François-Xavier Bornet, Edouard Bitton), PwC Tax and Legal (Anne-Valerie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Morgane Croisier, Aurélie Cluzel-d'Andlau, Claire Pascal Oury), Roland Berger (Victor Marcais, Yaroslav Stetsenko) und ERM (Maryelle Ouvrard, ChinChin Lim).

Über Syntagma Capital

Syntagma investiert in Unternehmen, die von praktischer operativer Erfahrung profitieren können, um ihr Wachstum zu beschleunigen und die Leistung für alle Beteiligten zu verbessern. Wir sind echte Betreiber mit Erfahrung in der Arbeit in und dem Management von Unternehmen weltweit. Dabei nutzen wir unsere internen Ressourcen, um erfolgreiche Strategien zu entwickeln, sie umzusetzen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und nachhaltigen, langfristigen Mehrwert zu schaffen. Syntagma investiert und betreibt Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen mit besonderem Schwerpunkt auf den Märkten für Material-, Chemie-, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Fertigung, Distribution, Transport und Logistik, Gerätevermietung, Metalldienstleistungen und weiteren Branchen. Syntagma hat sich als Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) zu hohen ESG-Standards für alle seine Investitionen verpflichtet. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Brüssel, Belgien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://syntagmacapital.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231102738278/de/

Contacts:

Marie Ciparisse

+32 (0)2 315 70 12

mciparisse@syntagmacapital.com