NEW YORK (dpa-AFX) - Positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank Fed zur Leitzinsentwicklung haben die New Yorker Börsen am Donnerstag weiter gestützt. Im Fokus bleibt auch die Berichtssaison der Unternehmen mit einer Vielzahl neuer Geschäftszahlen, die mehrheitlich erfreulich ausfielen. Damit verläuft der Auftakt in den Börsenmonat November weiter verheißungsvoll.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,79 Prozent auf 33 536,01 Punkte zu. Das Kursbarometer steuert damit auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,11 Prozent auf 4284,89 Punkte bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Anstieg um 1,15 Prozent auf 14 833,25 Punkte.

"Die Fed fährt inmitten der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren und bei begrenztem Handlungsspielraum auf Sicht. Der vorsichtige Tonfall lässt die Märkte aufatmen", hieß es in einem Kommentar der BayernLB. Die Notenbank priorisiere angesichts der abkühlenden Inflation und neuer Unsicherheitsfaktoren ein bedachtes Vorgehen. Auch an den Anleihemärkten werde daraufhin der deutliche Renditeanstieg der letzten Monate teils wieder zurückgenommen./tih/mis

