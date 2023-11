Hamburg (ots) -Wer viel druckt, muss viel bezahlen, denn Patronen sind richtig teuer. Die Alternative: Tintentankdrucker - die setzen auf nachfüllbare Tanks. Und das ist günstiger: Ein Milliliter Nachfüll-Tinte kostet 7 bis 20 Cent; bei Patronendruckern oft mehrere Euro! COMPUTER BILD nahm 15 Tintentankdrucker unter die Lupe.Bei der Qualitätsbewertung sammelten die Testkandidaten durch die Bank gute Noten. Beim Fotodruck lieferten die meisten Tintentankdrucker gute Ergebnisse, nur ein paar Modelle scherten aus: Die HP-Smart-Tank-Drucker konnten bei der Farbwiedergabe nicht ganz überzeugen. Die Epson-EcoTank-Modelle ET-8500 und ET-8550 sowie der Canon Pixma G650 lieferten hingegen besonders gute Fotos. Den besten Textdruck in Schwarzweiß bot der Canon Maxify GX4050. Scans lieferten alle Geräte in hoher Qualität.Auch wenn alle Testkandidaten eine gute Note holen - es gibt Unterschiede: Die beste Mischung aus Tempo, niedrigen Kosten und großzügiger Ausstattung bietet der Canon Maxify GX7050 (590 Euro). Wer bei Tempo und Ausstattung Abstriche machen kann, fährt mit dem Preis-Leistungs-Sieger Canon Pixma G4570 (240 Euro) günstiger. Und wer vor allem Fotos günstig drucken will, nimmt den Epson EcoTank ET-8550 (640 Euro) für große Ausdrucke bis DIN A3+ oder den Canon Pixma G650 (280 Euro).Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 23/2023, die ab 3. November 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5640174