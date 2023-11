Der nächste Schritt: Element79 Gold bereinigt das Portfolio und konzentriert sich auf Lucero

Anzeige / Werbung 2023 ist bei Element79 viel passiert. 2024 aber stehen mindestens ebenso wichtige Entwicklungen an. Element 79 Gold (TSX.V: ELEM, FSE: 7YS, WKN: A3E41D) hat in diesem Jahr sein Projektportfolio deutlich gestrafft und dadurch eine Konzentration auf das Lucero-Gold-Silberprojekt in Peru eingeleitet. Dies geschieht mit der Absicht, möglichst schnell vom Projektentwickler zum Produzenten aufzusteigen. Seit dem Börsengang hat Element79 Gold Corp. einen aggressiven Fusions- und Akquisitionskurs eingeschlagen und wichtige Vermögenswerte erworben, darunter das Nevada-Portfolio und das Gold-Silber-Projekt Lucero. Auf ihm liegt nun das Hauptaugenmerk des Unternehmens, denn das zukünftiges Geschäftsmodell von Element79 Gold zielt auf einen schnellen und klaren Weg ab, um mit der Gold- und Silberproduktion in naher Zukunft beginnen zu können. Im Rahmen dieser Geschäftsstrategie wurde das Lucero-Projekt im Juni 2023 erweitert und im September erhielt das Unternehmen die Genehmigung zur Exploration der Liegenschaft. Hingegen wurde die Machacala-Transaktion im März 2023 abgebrochen, um Mittel zu sparen und sich auf die Entwicklung des Lucero-Projekts konzentrieren zu können. Mit der Konzentration auf Lucero verlieren andere Projekte für Element79 Gold an Bedeutung Verkauft wurden im Mai zwei Projekte an Centera. Im Gegenzug erhielt Element79 Gold Centera-Aktien im Gegenwert von 1 Million Kanadische Dollar (CAD). Sie werden strategisch für das Unternehmenswachstum und für Investitionen in die Betriebsbudgets eingesetzt, sobald die Sperrfrist abgelaufen ist und die Aktien frei handelbar sind. Im Rahmen eines im November 2022 angekündigten und im Mai 2023 verlängerten Deals verkauft Element79 Gold außerdem drei Projekte an Valdo Minerals für insgesamt 1.250.000 CAD in Aktien. Valdo hat einen ähnlichen Geschäftsverlauf wie Centera, wobei der Zeitplan um etwa neun Monate abweicht. Auch diese Aktien wird Element79 Gold strategisch ähnlich verwalten wie die Centera-Aktien. Im Juli 2023 wurde außerdem das Grundstück Dale an Synergy Metals Corp. übertragen. Die außerordentliche Aktionärsversammlung zur Bestätigung dieses Verkaufs ist für den 11. Dezember 2023 angesetzt. Sobald die Hauptversammlung dem Verkauf zugestimmt hat, wird der weitere Zeitplan des Spin-Out-Arrangements bekanntgegeben. Bezüglich des Snowbird-Projekts laufen derzeit Verhandlungen mit Plutus über die zu vereinbarenden zukünftigen Projektfortschritte. Die Verkaufsoption für Maverick Springs wurde ursprünglich am 31. August vertraglich vereinbart und eine Verlängerung am 23. Oktober bekannt gegeben. Hier arbeitet die Gegenpartei weiterhin an den erforderlichen Schritten zur eigenen Börsenzulassung. Im Erfolgsfall erhält Element79 aus diesem Deal mehr als 5 Mio. Dollar. Die Battle-Mountain-Grundstücke stellen Liegenschaften mit geringerem Potential dar und befinden sich zudem in einem frühen Stadium. Sie wurden im September 2023 von Element79 Gold aufgegeben, um die Investitionen und Arbeitsanstrengungen des Unternehmens weiter zu konzentrieren. Der Hauptfokus von Element79 Gold liegt nun auf dem Lucero-Projekt Element79 Gold erwarb das Lucero-Projekt, das früher als Shila-Mine bekannt war, am 28. Juni 2022. Dies ist eine bedeutende Entwicklung für das Unternehmen, da Shila zuletzt 2005 in Betrieb war und jährlich über 40.000 Unzen Goldäquivalent förderte. Dabei lagen die Goldäquivalentgehalte bei beeindruckenden 19,0 g/t. Die derzeitige Genehmigung erlaubt es Element79 Gold, bis zu 350 Tonnen Erz pro Tag abzubauen. Zur lokalen Gemeinde wurden gute Beziehungen aufgebaut und im September 2023 ein Sozialvertrag unterzeichnet. Historische Daten weisen auf 74 hochgradige Adern an der Oberfläche hin, von denen lediglich 19 in der Vergangenheit erkundet wurden, weil die gesamte bisherige Produktion nur aus sieben Adern stammte. Neben der aktiven Produktion und dem Potential für Produktionssteigerungen besteht auf Lucero auch die Möglichkeit, große Tonnagen von hochgradig Sulfidgold zu fördern sowie eine tiefer liegende Kupfer-Gold-Mineralisierung im Porphyrstil abzubauen. Für das Projekt und seine weitere Zukunft gilt das in der Bergbauwelt bekannte Sprichwort "Der beste Ort, um eine Mine zu finden, ist dort, wo früher eine war". Dabei sind die historischen Kennzahlen beeindruckend, denn während des Betriebs der Mine unter Minas Buenaventura S.A wurde in den Jahren 1989 bis 2005 mit einer Ausbeute von 94,5 bzw. 85,5 Prozent für Gold und Silber gearbeitet. Geschlossen wurde die Mine, weil der damalige Goldpreis unter die Produktionskosten zurückgefallen war. Vor der Schließung wurden täglich 150 Tonnen Erz mit einem Goldäquivalent von 19 g/t verarbeitet. Daraus ergab sich eine Jahresproduktion von 40 bis 50.000 Unzen Goldäquivalent. Vor dem Hintergrund des heutigen Goldpreises ist dies eine sehr attraktive Perspektive. Die Vorarbeiten zur Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs laufen an Die Gemeinde Chachas hat Minas Lucero del Sur S.A.C., der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Element79 Gold, die Genehmigung erteilt, in der Zeit vom 1. September bis zum 31. Dezember 2023 vier Monate lang spezielle Bergbauexplorationsarbeiten durchzuführen, einschließlich geologischer Kartierungen und selektiver Probenahmen. Die monatlichen Arbeitspläne werden vorbereitet und Element79 Gold ist dabei, die historischen Datensätze von über- und untertägigen Kartierungen, Probenahmen und Schürfungen neu zu erstellen. Auf der Basis dieser Tätigkeiten sollen neue Bohrziele identifiziert und die Informationen für Wirtschaftlichkeitsstudien im Jahr 2024 bereitgestellt werden. Das Team der Element79 Gold hat eine klare Vision für die Zukunft. Für 2024 ist die Entnahme von Großproben ihr Verkauf an örtliche Mühlen vorgesehen, damit zusätzliche Erkenntnisse über die Lagerstätte gewonnen und erste Einnahmen erzielt werden können. Gleichzeitig soll ein umfangreiches Bohrprogramm zur Erweiterung der vorhandenen Ressource gestartet werden. Darüber hinaus hat Element79 Gold im Juni 2023 Lucero del Sur 28 erworben und damit das eigene Portfolio in Peru um 1.200 Hektar erweitert. Die neue Liegenschaft liegt strategisch günstig östlich des hochgradigen Lucero-Projekts. Über den Zukauf weiterer Vermögenswerte in Peru wird derzeit aktiv verhandelt. Fazit: Der Transformationsprozess von einem Minenentwickler hin zu einem zukünftigen Goldproduzenten ist im vollen Gange. Er bestimmte das Jahr 2023 und wurde von Element 79 Gold bislang sehr fokussiert und engagiert betrieben. Wird der Weg in der gleichen Weise weiter fortgesetzt, haben investierte Aktionäre potenziell schon bald die Möglichkeit, Mitbesitzer einer interessanten Goldmine zu sein.

