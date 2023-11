© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



In der Solarbranche zeigen sich dunkle Wolken am Horizont. SolarEdge erlebte einen heftigen Kursrutsch von bis zu 20 Prozent. Was ist passiert?Der Aktienkurs von SolarEdge ist außerbörslich um über ein Fünftel eingebrochen, ausgelöst durch eine düstere Umsatzprognose für das vierte Quartal. Die Führungskräfte des Solarunternehmens sehen sich mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert, die auf eine schwächelnde Nachfrage im erneuerbaren Energiesektor hinweisen. Das israelische Unternehmen konnte weder beim Gewinn noch beim Umsatz mit den Erwartungen mithalten, wie es nach US-Börsenschluss am Mittwoch bekannt gab. Im abgelaufenen Quartal fiel ein bereinigter Verlust von 55 Cents pro Aktie …