Während der 19. Asian Games erlangte die charmante Stadt Hangzhou erneut weitreichende Aufmerksamkeit sowohl national als auch international. Während der Hangzhou Asian Games begaben sich 6 Video-Blogger aus den USA, Frankreich, Venezuela und der Slowakei auf ihre lang ersehnten Reisen und teilten Geschichten von dem, was sie in Hangzhou während der Asian Games erlebten.



Die Blogger besuchten zunächst das erste seebasierte Museum Chinas - das West Lake Museum -, wo sie mehr über die Vergangenheit und Gegenwart des Sees erfuhren. Anschließend besuchte Blogger Jack das Liangzhu Museum, um die Geschichte hinter dem Maskottchen der Asian Games "Cong Cong" aufzudecken. Raz Galor besuchte die Stätte des Southern Song Dynasty Deshou Palace Ruins Museum und erlebte einen Tag lang als Reiseführer. Rafael Saavedra besuchte das China Cartoon and Animation Museum, um zu verstehen, warum Animation bei jüngeren Generationen so beliebt ist. Ma Jia besuchte den Qingshan-See und genoss die Freizeitaktivität des Bootfahrens zwischen den Bäumen. Li Ge ging zum Skateboard-Wettbewerb der Asian Games, um die Athleten anzufeuern. Lila hingegen trug ein Cheongsam-Kleid, um Fotos in Museen und alten Dörfern zu machen.



