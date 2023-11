Intelligentes und vernetztes Fahren: Die Zukunft der E-Mobilität hat begonnen

Bolt.Earth, ein in Singapur ansässiger Pionier auf dem Markt für vernetzte E-Fahrzeug-Betriebssysteme, baut seine Partnerschaft mit Chinv, dem renommierten Designer und Hersteller von E-Zweirädern, weiter aus. Gemeinsam werden sie auf der diesjährigen EICMA 2023 auf der Mailänder Messe Fiera Milano-Rho die Zukunft der Elektromobilität neu definieren. Werden Sie Zeuge der Synergie von Chinvs Designkompetenz und Bolt.Earths intelligentem Bedienkonzept, das durch jahrelange Zusammenarbeit ein unvergleichliches E-Erlebnis bietet.

Auf der Grundlage ihrer langjährigen Zusammenarbeit wird die Präsentation des neuen Bolt.Earth Blaze auf der EICMA 2023 voraussichtlich einen Schlüsselmoment in der globalen E-Fahrzeug-Landschaft bilden. Der Bolt.Earth Blaze ist eine Schnellladeplattform, die das Konzept des Aufladens von Elektrofahrzeugen neu definieren soll. Diese Innovation verkürzt die Ladedauer erheblich und macht Elektromobilität praktischer und zugänglicher.

Jyotiranjan Harichandan, Mitgründer von Bolt.Earth, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit Chinv erwies sich als wirklich umwälzend. Bei dieser Partnerschaft, die auf einer gemeinsamen Vision und unermüdlicher Innovation beruht, geht es darum, den nachhaltigen Transport neu zu definieren. Chinvs außergewöhnliche Erfahrung in Hardware-Design und -Entwicklung, kombiniert mit unserem Lade- und Fahrzeugbetriebs-Stack, legt den Grundstein für die Zukunft."

Die Konvergenz von Bolt.Earth's fortschrittlichen Softwarelösungen und Chinv's Expertise im Bereich Hardwaredesign und -entwicklung kennzeichnet eine transformative Phase für nachhaltigen Transport. Dieses Projekt zielt darauf ab, Elektrofahrzeuge zu verbessern und sicherzustellen, dass sie umweltverträglich und technologisch überlegen sind.

Frau Xu Duo (Rita), President of Chinv führte aus: "Unsere Allianz mit Bolt.Earth ist ein mutiger Schritt in Richtung eines intelligenteren, nachhaltigeren Horizonts. Das Potenzial, das Elektrofahrzeugspektrum zu revolutionieren, ist immens, und gemeinsam sind wir bereit, diesen Wandel anzuführen."

Besuchen Sie uns auf der EICMA 2023, die vom 7. bis 12. November auf der Messe Mailand-Rho in Mailand stattfindet, wo Bolt.Earth in Zusammenarbeit mit Chinv an Stand Nummer C-49 in Halle 14 seine neuesten Angebote zusammen mit einem beeindruckenden Virtual-Reality-Erlebnis präsentieren wird.

Über Chinv

Das 2006 in Hongkong gegründete Unternehmen Chinv operiert unter mehreren Marken, darunter "OKLA" für Elektrofahrzeuge, "Motrac" für Benzinfahrzeuge, "O-Town" für Bekleidung, "OKLATEC" für Forschung und Entwicklung und "CHINV" für Beleuchtung und elektrische Teile. Es definiert die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, neu und setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliche Mobilität, mit der Vision, positive Veränderungen voranzutreiben, und dem Ziel, sauberere und effizientere Transportlösungen zu entwickeln.

OKLATEC verfügt über Forschungs- und Entwicklungserfahrung bei der Entwicklung von mehr als 50 Motorrädern (mit Verbrennungsmotor und mit Elektroantrieb) für Kunden auf der ganzen Welt. Aufbauend auf diesen Meilensteinen hat Chinv erfolgreich die Markteinführung mehrerer Marken auf verschiedenen Integrationsebenen für elektrische und mechanische Aspekte unterstützt, die ein breites Spektrum von langsam laufenden bis hin zu leistungsstarken E-Motorrädern abdecken. Dadurch ist Chinv zu einer Komplettlösung in der Lieferkette für E-Motorräder geworden.

Über Bolt.Earth

Bolt.Earth hat es sich zur Aufgabe gemacht, aufstrebende Märkte zu einer umweltfreundlicheren Mobilität zu bewegen. Das Unternehmen setzt hochmoderne, eingebettete Smart-Speedometer-Cluster ein, die das Fahrerlebnis mit Elektrofahrzeugen neu definieren. Die auf Sicherheit und Komfort ausgelegten Speedometer-Cluster und Displays von Bolt.Earth nutzen das Betriebssystem von Bolt.Earth. Dadurch werden Fahrzeugmanagement-Tools, wichtige Daten, Diebstahlschutzmaßnahmen und Anpassungsoptionen für ein intelligentes, vernetztes und modernes Fahrerlebnis bereitgestellt. Darüber hinaus stellt Bolt.Earth das größte Peer-to-Peer-EV-Ladenetzwerk Indiens mit mehr als 30.000 Ladesäulen in 1.100 Städten bereit. Bolt.Earth bietet Ladelösungen für Privatpersonen, Unternehmen, Immobiliengesellschaften, Flottenbetreiber und staatliche Stellen. Weitere Informationen über ihre Lösungen finden Sie unter bolt.earth.

