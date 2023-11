Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativen Lösungen gestaltet, die in jeder Cloud laufen, wurde bei den Network X 2023 Awards als Gewinner der Outstanding Automation Solution in Open RAN ausgezeichnet. Damit wurden Mavenirs Cloud-native Network Automation und Open RAN Intelligent Controller (O-RIC)-Lösungen gewürdigt, welche autonome 5G-Netzwerke, verbesserte Energieeffizienz und verbesserte QoS bieten. Die Auszeichnung für die beste Automatisierungslösung im Bereich Open RAN, die Betreibern durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierungslösungen oder maschineller Lerntechnologien messbare Vorteile verschafft, wurde im Rahmen der Verleihung der Network X Awards am Mittwoch, 25. Oktober 2023, in Paris bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231027242544/de/

Mavenir Wins Network X 2023 Award for Outstanding Automation Solution in Open RAN, Paris. (Photo: Business Wire)

Als zuverlässiger, innovationsstarker Partner arbeitet Mavenir eng mit Kommunikationsdienstleistern (CSPs) zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die das volle Potenzial von 5G ausschöpfen. Die Cloud-native Netzwerkautomatisierung von Mavenir in Verbindung mit dem O-RIC ermöglicht CSPs, eine End-to-End-Netzwerkautomatisierung zu erreichen und darüber hinaus künstliche Intelligenz (AI) und maschinelles Lernen (ML) in das Netzwerk zu integrieren.

Mavenir implementiert erfolgreich 100% Microservices-basierte, Cloud-native 4G/5G Network Automation-Lösungen, die Betreibern dabei unterstützen, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, die spektrale Effizienz und QoS zu verbessern und die Zellkapazität durch Minimierung des Netzwerk-Overheads zu erhöhen.

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung sagte Dr. Virtyt Koshi, Senior Vice President und General Manager, EMEA bei Mavenir: "Wir bedanken uns bei Network X und der geschätzten Jury für diese prestigeträchtige Auszeichnung, durch die Mavenirs Engagement für die Entwicklung von Lösungen gewürdigt wird, die es Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G mit größerer Automatisierung und höherer Effizienz voll auszuschöpfen. Mavenir liefert schon heute die Netzwerke der Zukunft, indem es mit seiner Cloud-nativen Netzwerkautomatisierung softwaregesteuerte Fern-Upgrades für mehr als 30.000 kommerziell eingesetzte Open RAN-Elemente ermöglicht."

Die Network X Awards 2023 wurden im historischen Hotel de Ville in Paris im Rahmen der Network X 2023 Konferenz vergeben. Bei der Verleihung wurden die führenden Telekommunikationsinnovationen des vergangenen Jahres vorgestellt und die Leistungen und Spitzenleistungen der gesamten Branche gefeiert.

Unterstützende Links:

Vollständige Liste der Gewinner der Network X Awards

- Mavenir auf der Network X

Über Mavenir

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht dabei die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt miteinander vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten betreuen.

