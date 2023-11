Mit Microsoft 365 Copilot zieht die KI auch in das Office-Universum. Das Tool wird allerdings nicht für jeden verfügbar sein. Die Voraussetzung: 300 Accounts und mindestens 9.000 Dollar pro Monat! Endlich ist Copilot, der Microsoft-365-KI-Assistent, erhältlich. Für 30 Euro pro Dollar kannst du mit einem Anruf an Microsoft Copilot dazubuchen - nein, ganz so einfach ist es leider nicht. Bislang ist Copilot nur für bestimmte Betriebskunden erhältlich. ...

