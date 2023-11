NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 17,50 auf 18,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Thema Rückruf bei der US-Tochter des Medizintechnikkonzerns Respironics für bestimmte Schlaf- und Beatmungsgeräte sei nun nahezu abgeschlossen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der neue Vorstandschef Roy Jakobs einen Turnaround eingeleitet, der sich auf eine stärkere Beachtung von Sicherheit und Compliance sowie auf Kostensenkungen konzentriere./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 21:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

