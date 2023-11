© Foto: Matthias Schrader - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Durch die sinkende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen haben Unternehmen wenig Anreize für Investitionen. Dabei wären die gerade jetzt wichtig. Was Anleger wissen sollten.Die Zukunft des Autos ist elektrisch - diesen Satz hat man in den vergangenen Jahren nur allzu oft gehört. Doch die aktuelle Entwicklung zeigt: Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sinkt, viele potenzielle Kunden zögern beim Kauf. Ein Batteriehersteller verkündete sogar kürzlich, dass die Produktion in den USA und Europa 30 bis 50 Prozent unter dem Produktionsziel liegt. Diese sinkende Nachfrage wirkt sich auch auf die Investitionsfreudigkeit der Automobilkonzerne aus: Zuletzt hat Ford seine Investitionspläne in …