Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG



Unternehmen: BIKE24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.11.2023

Kursziel: 3,30 Euro (zuvor: 3,60 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter



Q3 zeigt Fokus auf Profitabilität - Marktumfeld turbulent, aber mittelfristig positiv für BIKE24



Die BIKE24 Holding AG hat heute den Bericht für das dritte Quartal vorgelegt, nachdem bereits in der vergangenen Woche vorläufige Zahlen berichtet wurden und in diesem Zuge die Umsatzprognose für 2023 erneut reduziert wurde (-11% bis -16% von zuvor -5% bis -10%). Die Ergebnisprognose wurde hingegen bestätigt (adj. EBITDA-Marge von -1% bis 1%), was den Fokus auf die Profitabilität unterstreicht, der sich in den Q3-Zahlen erneut mit Erfolg bemerkbar gemacht hat.



Der Umsatz ging im dritten Quartal um rund 16% gegenüber dem Vorjahr auf 61,1 Mio. Euro zurück, was ursächlich auf das Geschäft mit Teilen, Accessoires und Kleidung (PAC) zurückzuführen ist (-23%). Der Umsatz mit Kompletträdern stieg hingegen um +26% und machte so in Q3/23 bereits 21% des Konzernumsatzes aus (Q3/22: 14%).



Wenngleich die Umsatzentwicklung als wenig zufriedenstellend anzusehen ist, konnte das Unternehmen auf der Ertragsseite in Q3 weitere Erfolge aufweisen. So wurde die Rohertragsmarge aufgrund der höheren Preisdisziplin sowohl gegenüber dem Vorquartal (25,8%) als auch dem Vorjahr (24,8%) deutlich auf 27,1% gesteigert. Zudem hat das Unternehmen trotz Steigerungen in den Lohn- und Logistikkosten insgesamt Kostendisziplin bewiesen und das EBITDA auch bei geringerem absolutem Rohertrag (Delta: 1,4 Mio. Euro) um 0,3 Mio. Euro gegenüber Q3/22 auf 1,8 Mio. Euro gesteigert (MONe: 1,6 Mio. Euro). Noch bedeutender ist u.E., dass der Free Cashflow in Q3 mit 4,1 Mio. Euro erstmals in diesem Jahr wieder deutlich positiv war und so die Liquidität zum Quartalsende gegenüber dem Vorquartal um 3,6 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro erhöht werden konnte, was die ebenfalls angekündigte Working Capital-Disziplin des Unternehmens unterstreicht. Damit dürfte BIKE24 auch gut positioniert sein, die für 2024 anstehende Rückzahlung der Kreditlinie von 2 Mio. Euro pro Quartal zu bewerkstelligen, wenngleich wir davon ausgehen, dass die Covenants für die kommenden Quartale erneut verhandelt werden müssen.



Nachdem wir im letzten Comment auf die Herausforderungen bei SSU hingewiesen hatten, hat deren Beteiligung Internetstores GmbH (Muttergesellschaft von Fahrrad.de) am 23.10. Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen musste zwischenzeitlich die Annahme von Retouren verweigern und versendet derzeit kein Zubehör. Laut Insolvenzverwalter soll es diverse Interessenten für die Assets von Internetstores geben, allerdings erzeugt die aktuelle Lage Friktionen bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern, welche BIKE24 mittelfristig zugutekommen dürften. Kurzfristig könnte es allerdings zu erneuten Abverkäufen kommen, die nochmals Druck auf das Preisniveau am Markt geben könnten. Entsprechend haben wir unsere Umsatzerwartung für 2023 ff. nochmals gesenkt.



Fazit: Auch wenn die Lage am Fahrradmarkt vorerst herausfordernd bleiben dürfte, sehen wir BIKE24 sowohl operativ als auch finanziell gut positioniert, mittelfristig von einer Marktkonsolidierung zu profitieren. Wir bestätigen daher das Rating mit einem leicht reduzierten Kursziel von 3,30 Euro (Zuvor: 3,60 Euro).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28001.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°