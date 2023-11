Der achte Jahresbericht über den Stand des Cannabis-Beleuchtungsmarktes ("State of the Cannabis Lighting Market") unterstreicht die anhaltend hohe Akzeptanz von LEDs bei kommerziellen Cannabiszüchtern

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat heute den achten Jahresbericht "State of the Cannabis Lighting Market" veröffentlicht. Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit der Cannabis Business Times entwickelt und wird von dieser veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine landesweite Publikation, die sich darauf konzentriert, den Erfolg und die Normalisierung des legalen Cannabismarktes zu beschleunigen, indem sie umsetzbare Informationen bereitstellt, die allen Aspekten des Geschäfts zu Erfolg und Wachstum verhelfen.

Die beschleunigte Einführung von LEDs bei gewerblichen Cannabiszüchtern war auch in diesem Jahr ein beherrschendes Thema des Berichts. Im zweiten Jahr in Folge setzten mindestens 70 der Studienteilnehmer aus gewerblichen Innenraum- oder Gewächshausbetrieben mit zusätzlicher Beleuchtung LEDs bei der Vermehrung, Vegetation oder Blüte ein. Die diesjährige Umfrage ergab außerdem, dass 66 der gewerblichen Anbaubetriebe mit LED-Technologie einen Ertrag von mehr als 50 Gramm pro Quadratmeter Überdachung meldeten ein Anstieg von 11 Prozentpunkten gegenüber 2022.

Fluence ist nach wie vor bestrebt, branchenführende Unterstützung für Cannabisanbauer zu bieten. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit führenden Einrichtungen wie der Cannabis Business Times bei der Veröffentlichung des Berichts "State of the Cannabis Lighting Market", um den Stimmen der Züchter Gehör zu verschaffen und ihnen wichtige Einblicke in die Marktsituation zu geben", so Steve Graves, Senior Vice President of Strategy and Product bei Fluence.

Der diesjährige "State of the Cannabis Lighting Market"-Bericht unterstreicht die zunehmende Konzentration vieler Züchter auf die Qualität der Ernte als wichtiges Unterscheidungsmerkmal in einem Markt, der von Übersättigung und Konsolidierung geprägt ist. Die Mehrheit der Befragten in der diesjährigen Umfrage (62 %) nannte die "Qualität der Ernte" als wichtigsten Faktor für den Einsatz von LEDs in der Cannabisproduktion der Ertrag" kam mit 16 an zweiter Stelle.

"Trotz der ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Turbulenzen, die derzeit herrschen, werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, die Einführung von LEDs voranzutreiben und den Anbaubetrieben dabei zu helfen, ihre Erträge zu verbessern und ihren finanziellen Erfolg durch innovative Beleuchtungsstrategien zu fördern", Steve Graves weiter.

Die Züchter, die in der diesjährigen Umfrage keine LED-Beleuchtung für die Cannabisblüte planen, führten Befürchtungen in Bezug auf die Investitionsrendite und die Investitionskosten an. Doch mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) hat sich noch nicht mit dem Thema Rabatte auseinandergesetzt, die eines der effektivsten Instrumente zur Kosteneinsparung für investierende Landwirte sind. Ein weiteres Viertel der Befragten (24 %) weiß zwar von Rabatten, plant aber nicht, diese zu beantragen. Das preisgekrönte Rabattprogramm von Fluence hat den Züchtern bis heute mehr als 26 Millionen US-Dollar eingespart.

"Die Ergebnisse des Berichts "State of the Cannabis Lighting Market 2023" zeigen, wie schnell sich die Branche weiterentwickelt und an die sich ständig ändernden Marktgegebenheiten anpasst", erklärte Michelle Simakis, Chefredakteurin der Cannabis Business Times. "Anhand der Daten aus acht Jahren können wir sehen, wie Anbaubetriebe weiterhin innovativ sind und mit Beleuchtungstechnologien und -strategien experimentieren und Best Practices entwickeln, um hochwertiges Cannabis effizient anzubauen. Eine der dramatischsten Veränderungen seit 2016, dem ersten Jahr der Studie, ist die Einführung von LED, die sowohl beim Gemüse- als auch beim Blütenanbau um fast 60 Prozentpunkte und bei der Vermehrung um mehr als 50 Prozentpunkte gestiegen ist."

Lesen Sie den vollständigen Bericht auf der Website von Fluence oder in der November/Dezember-Ausgabe 2023 der Cannabis Business Times

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Pflanzenproduktion und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und engagiert sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshauszüchtern. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, USA, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb der Abteilung für digitale Lösungen von Signify. Für weitere Informationen über Fluence besuchen Sie www.fluence-led.com.

Methodik

Readex Research hat die Studie durchgeführt und die Daten für den Bericht "State of the Cannabis Lighting Market 2023" zusammengestellt. Im Juli und August 2023 wurde der Forschungsfragebogen an alle per E-Mail erreichbaren, aktiven, qualifizierten Abonnenten der Zeitschrift Cannabis Business Times in den USA oder Kanada verschickt. Um Informationen zu erhalten, die für gewerbliche Cannabiszüchter am relevantesten sind, konzentrierten sich die Forschungsergebnisse auf die 126 Studienteilnehmer, die ein Unternehmen besitzen oder für ein Unternehmen arbeiten, das Cannabis in einer Innenraumanlage und/oder einem Gewächshaus anbaut. Die Daten wurden dann angepasst, dass nicht-gewerbliche Betriebe ausgeschlossen wurden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Ergebnisse in diesem Bericht auf Teilnehmer, die Cannabis kommerziell in Innenräumen und/oder Gewächshäusern anbauen, mit oder ohne zusätzliche Beleuchtung. Die Fehlermarge für die Prozentsätze auf der Grundlage der 126 Teilnehmer, die angaben, einen Betrieb zu besitzen oder für einen Betrieb zu arbeiten, der Cannabis in einer Innenanlage und/oder einem Gewächshaus mit oder ohne zusätzliche Beleuchtung anbaut, beträgt 8,7 Prozentpunkte bei einem Vertrauensniveau von 95 %.

