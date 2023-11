PARIS (dpa-AFX) - Der Versicherer Axa ist in den ersten neun Monaten dank einer regen Nachfrage nach Schaden- und Unfallversicherungen leicht gewachsen. Die Prämieneinnahmen seien in den ersten neun Monaten bis Ende September um ein Prozent auf 78,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der französische Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris nach Börsenschluss mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum bei fünf Prozent gelegen. Mit einem Prämienvolumen von knapp 42 Milliarden Euro ist das Segment der wichtigste Bereich des Konzerns, der vom deutschen Manager Thomas Buberl geführt wird.

Im Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen und Produkten zu Altersvorsorge sowie in der Vermögensverwaltung gingen die Einnahmen dagegen zurück. Finanzvorstand Alban de Mailly Nesle sieht den Konzern finanziell gut aufgestellt und bestätigte die Prognose für 2023. Im kommenden März will Axa die neuen Ziele vorstellen./zb/he