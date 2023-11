Akquisition ermöglicht Rekrutierung für globale Studien sowie für seltene Krankheiten und onkologische Indikationen

SubjectWell, der Marktplatz für Patientenzugang, der Patienten mit chronischen Erkrankungen mit neuen Versorgungsoptionen verbindet, gab heute die Übernahme von PatientCentra, einem Unternehmen von MD Connect, Inc. bekannt. Das in Waltham, MA, ansässige Unternehmen PatientCentra bietet einen umfassenden Service für die weltweite Patientengewinnung sowie eine eigene Agentur für die Entwicklung maßgeschneiderter, patientenorientierter Rekrutierungsprojekte. Durch diese Übernahme deckt SubjectWell nun den Bedarf an Patientengewinnung für alle internationalen klinischen Studien ab und erweitert gleichzeitig seine Möglichkeiten zur Rekrutierung für seltene Krankheiten und onkologische Indikationen.

"Der globale Kundenstamm von SubjectWell hat uns um Unterstützung bei der Rekrutierung für große, länderübergreifende Studien gebeten und wir haben zugehört", sagte Fred Martin, CEO von SubjectWell. "PatientCentra verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Durchführung digitaler Patientenrekrutierungsprogramme auf fünf verschiedenen Kontinenten. Zusammen mit dem konkurrenzlosen Zugang von SubjectWell zu motivierten Patienten mit bekannten Erkrankungen in Nordamerika beschleunigen wir unsere Fähigkeit, lebensverbessernde Forschung auf globaler Ebene zu unterstützen."

"Das Team von PatientCentra und ich sind stolz darauf, dass wir uns SubjectWell anschließen", sagte Dan Stempel, Gründer und CEO von PatientCentra. "Wir sehen eine große Chance, unsere maßgeschneiderten Lösungen für die klinische Rekrutierung, einschließlich Multi-Channel-Outreach, Patienten-Websites und Concierge-Support, dem bedeutenden Kundenstamm von SubjectWell anzubieten. Unsere gemeinsamen Kunden können sich nun auf ein einziges Unternehmen verlassen, das sie bei der Rekrutierung von Patienten für Impfstoffe, chronische Erkrankungen, seltene Krankheiten und Onkologie-Studien umfassend unterstützt."

Über SubjectWell

SubjectWell ist der Marktplatz für Patienten, der chronisch kranke Patienten mit Studien und Behandlungen in Verbindung bringt. Seit 2012 hat SubjectWell das Bewusstsein für die Vorteile der klinischen Forschung geschärft und viele Millionen gesundheitsbewusste Patienten mit bekannten Erkrankungen registriert. Bei SubjectWell haben wir bereits die Patienten, die Sie brauchen. Besuchen Sie www.SubjectWell.com, um mehr zu erfahren.

Über MD Connect, Inc.

Seit mehr als 15 Jahren unterstützt MD Connect, Inc. Hunderte von führenden Gesundheitsorganisationen bei der Gewinnung von Patienten mit Hilfe von maßgeschneiderten digitalen Mehrkanal- und Lead-Tracking-Technologien. MD Connect, Inc. stützt sich auf Daten und die Erfahrung von Millionen von Patientenanfragen in über 30 Fachgebieten und nutzt seine Wissensbasis, um maßgeschneiderte digitale Patientenreisen zu erstellen, die weit über eine erste Patientenanfrage hinausgehen. PatientCentra, die größte und am schnellsten wachsende Komponente von MD Connect, Inc., bietet weltweite Dienstleistungen für die Patientengewinnung und die Einhaltung von Vorschriften an. Dabei werden innovative Outreach-Strategien mit hochmodernen Technologien und einer Reihe von Dienstleistungen zur Unterstützung von Standorten kombiniert, um die Belastung für Patienten, Standorte und Sponsoren zu verringern. Erfahren Sie mehr unter PatientCentra.com.

