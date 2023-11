"The Definitive Guide to Generative AI for Industry" ist ein umfassendes Handbuch für Transformationsführer, um die KI-Innovation beschleunigen und die Time-to-Value für ihre digitalen Transformationsprogramme reduzieren zu können

Cognite, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, gab heute die Veröffentlichung von "The Definitive Guide To Generative AI for Industry" bekannt, einem Handbuch für Unternehmen zur Beschleunigung der KI-Innovation und Reduzierung der Time-to-Value.

"The Definitive Guide to Generative AI for Industry" erläutert und definiert die erforderlichen technologischen Anforderungen, damit KI in der Branche funktioniert. Das Handbuch erteilt praktische Ratschläge in Bezug auf eine erfolgreiche Übernahme und Skalierung von KI einschließlich spezifischer Anwendungsfallbeispiele und bietet Tools für Digital Leaders, um ihre digitale Vorgehensweise planen zu können und den Erfolg in Begriffen zu definieren und zu messen, die Unternehmen verstehen werden. Generative KI ist die transformativste Technologie, um in den nächsten zehn Jahren den Markt zu erobern und die Branchenorganisationen in den Energie- und Fertigungssektoren streben danach, mit der Beschleunigung der datengesteuerten Veränderungen Schritt halten zu können, die moderne Organisationen heutzutage bewältigen müssen.

"Die Fähigkeit, mit einer Maschine zu kommunizieren, bedeutet weit mehr als lediglich eine Kommunikationsmöglichkeit. Maschinen, die zu einer Übersetzung natürlicher Sprache in Maschinensprache fähig sind, wobei sie Absicht und Kontext beibehalten, stellen Personen ohne Programmierkenntnisse den Zugriff auf Codeebene zur Verfügung. Darüber hinaus hat sich die menschliche Sprache seit Jahrtausenden entwickelt und ist nun für allgemeine Anwendungen bestens geeignet", so Joe Lamming, Industry Analyst bei Verdantix. "Die bisherige Arbeit von Cognite mit Large Language Models LLMs) auf Grundlage seiner Industrial DataOps Plattform ist bemerkenswert mit umso größerem Wert nicht allein vor dem Hintergrund seines Datenmanagements sondern auch aufgrund seiner realen, wohl überlegten durch KI gesteuerten Informationen."

"Generative KI gestaltet die Betriebsprozesse neu und es werden zunächst digitale Außenseiter sein, die als Erste diese Technologie übernehmen. Celanese hat den Standard bei der industriellen Innovation durch seine Digital Plant of the Future gesetzt und durch seine Zusammenarbeit mit Cognite zur Beschleunigung der KI-Implementierung in unsere digitale Transformationsstrategie wird uns dies nun in die Lage versetzen, abermals den Einsatz zu erhöhen und die Position von Celanese als Technologieführer für fortschrittliche Fertigung festigen", so Brenda Stout Vice President Manufacturing bei Celanese

"Die sichere und halluzinationsfreie generative KI ist wesentlich, um den Weg für eine nachhaltige und gewinnbringende globale Energieversorgung und die Exzellenz in der Fertigung zu ebnen. Industrieorganisationen können jedoch die generative KI nur dann erfolgreich nutzen, wenn sie zunächst das industrielle Datenproblem lösen", so Girish Rishi, CEO von Cognite. "Dies ist somit der geeignete Moment für den Cognite entwickelt wurde und The Definitive Guide to Generative AI for Industry bietet einen umfassenden Erklärungsbereich für Transformationsführer, die danach streben, tatsächliche Auswirkungen auf das Endergebnis zu erzielen."

The Definitive Guide to Generative AI for Industry ist das zweite Handbuch von Cognite und Nachfolger der Veröffentlichung aus dem Jahr 2021 des The Definitive Guide to Industrial DataOps. Beide Handbücher entmystifizieren die industrielle Digitalisierung und dienen als Orientierungshilfe, wie Industrial DataOps und Industrial AI zu einer Revolutionierung der Art und Weise beitragen, wie Organisationen komplexe Datenstrukturen verwalten können. Die Handbücher spiegeln die erforderliche Vorgehensweise wider, wie Industrieunternehmen die digitalen Transformationen in ihren Organisationen evaluieren, übernehmen und skalieren müssen.

Physische Kopien des Handbuches sind käuflich erwerbbar. Die vollständig digitale Version des Handbuches steht nun kostenlos online zur Verfügung. Besuchen Sie Cognite, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Cognite

Cognite sorgt für das Funktionieren generativer KI in der Branche. Führende Energie-, Fertigungs- und Energieunternehmen sowie Unternehmen für erneuerbare Energien entscheiden sich zugunsten von Cognite zur Bereitstellung sicherer, vertrauenswürdiger und Echtzeitdaten, um ihre anlagenintensiven Operationen zu transformieren und sicherer, nachhaltiger und gewinnbringender zu sein. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, die es allen Entscheidungsträgern von den Feld- bis hin zu den Fernbetriebszentralen erleichtert, den Zugang zu komplexen Betriebsdaten zu erhalten und ein Verständnis dafür zu entwickeln, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und ein besseres Morgen zu schaffen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

