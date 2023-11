stc group, ein Impulsgeber für die digitale Transformation, gab heute die Ausweitung ihrer strategischen Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben und Innovationen in ganz Saudi-Arabien zu fördern. Im Rahmen ihrer Partnerschaft werden die beiden Unternehmen gemeinsam innovative Lösungen entwickeln und einsetzen, welche die Unternehmen verschiedener Branchen transformieren und voranbringen und gleichzeitig kleinere Unternehmen (KMU) in die Lage versetzen, in der digitalen Wirtschaft zu wachsen und zu gedeihen.

"Unsere strategische Partnerschaft mit Microsoft ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der digitalen Transformation sowohl für stc group als auch für das Königreich Saudi-Arabien", so stc group CEO Olayan Alwetaid. "Bei dieser Kooperation geht es nicht nur um Technologie, sondern um die Gestaltung einer Zukunft, in der Saudi-Arabien an der Spitze der globalen Innovation steht und den Standard für das setzt, was im digitalen Zeitalter möglich ist. Gemeinsam mit Microsoft werden wir daran arbeiten, die neuesten Technologien nach Saudi-Arabien zu bringen und Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, die digitale Transformation zu nutzen, um die wirtschaftliche Diversifizierung voranzutreiben und eine pulsierende und prosperierende Zukunft für unser Land zu schaffen."

Die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen soll es den Tochtergesellschaften von stc ermöglichen, neue Märkte zu erschließen, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln und neuartige Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, mit Hilfe fortschrittlicher Technologien sichere digitale Erfahrungen für Unternehmen im Königreich zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit wird auch als Innovationskraftwerk dienen, das den Wandel der verschiedenen Branchen im Königreich und in der ganzen Welt vorantreibt.

"Wir freuen uns über diese nächste Phase unserer gemeinsamen Arbeit mit stc. Es ist unser Ziel, Unternehmen aller Größen und Branchen mit maßgeschneiderten digitalen Lösungen zu unterstützen, die sie in die Lage versetzen, Innovationen voranzutreiben und ihre individuellen Herausforderungen zu lösen, um ein gleichberechtigtes Geschäftswachstum zu unterstützen", betonte Ralph Haupter, President Microsoft EMEA.

Durch die Zusammenführung der lokalen und regionalen Vertriebskanäle von stc group mit dem Partner- und Entwickler-Ökosystem von Microsoft schafft diese Partnerschaft einen sich gegenseitig verstärkenden Kreislauf bei der Bereitstellung neuer Basisdienste, welche partnergesteuerte Innovationen ermöglichen, die wiederum die Nachfrage steigern.

Über Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Plattform. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf der Welt in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen. Microsoft gründete 1991 seinen Hauptsitz in Dubai, von dem aus heute die Aktivitäten in der gesamten Region gesteuert werden.

Über stc group

"stc group" ist ein Impulsgeber für die digitale Transformation und bietet zukunftsweisende Lösungen an. Darüber hinaus spielt das Unternehmen eine entscheidende Rolle im Digitalisierungsprozess. stc group bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Cloud Computing, Cybersicherheit, Internet der Dinge (IoT), digitaler Zahlungsverkehr, digitale Medien und digitale Unterhaltung. Die Unternehmensgruppe umfasst mehr als 14 Niederlassungen im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Nordafrika und in Europa.

