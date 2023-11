NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach einer Roadshow mit der frisch berufenen Finanzchefin Natalie Knight auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Autobauer halte an seiner Kostendisziplin fest, zog Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit aus ihren Aussagen. Das Unternehmen bleibe offenbar auch gut positioniert, um Elektrofahrzeuge in Europa und den USA gewinnbringend einzuführen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 14:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

