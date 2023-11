Unternehmen ist auf der AGRITECHNICA 2023 vertreten, der führenden Fachmesse für landwirtschaftliche Maschinen

Die ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung, gibt seine Teilnahme an der AGRITECHNICA 2023 bekannt, der weltweit führenden Fachmesse für landwirtschaftliche Maschinen, die vom 12. bis 18. November 2023 in Hannover stattfindet.

Das Know-how der ZAPI GROUP auf dem Gebiet der elektrischen Antriebssysteme darunter Motion Controller, Wechselrichter, Elektromotoren, Batterieladesysteme und Software für autonomes Fahren bietet OEMs auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen beim Übergang in die Elektrifizierung eine ideale Partnerschaft.

"Wir freuen uns auf die Gelegenheit, bei der AGRITECHNICA unsere Elektrifizierungslösungen für den Agrarsektor vorzustellen", so Claes Avasjö, Executive Director, ZAPI GROUP. "Angesichts der Herausforderungen für die Landwirtschaft durch Klimawandel, steigende Nachfrage und geopolitischen Kräfte ist die Elektrifizierung von Maschinen entscheidend für eine nachhaltige Zukunft. Wir werden mit Teilnehmern darüber sprechen, wie die Technologie zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, der Produktivität und der ökologischen Nachhaltigkeit beitragen kann."

Das strategische Produktmarkenportfolio der ZAPI GROUP bietet eine einzigartige Fülle an Elektrifizierungsexpertise und -lösungen für landwirtschaftliche Unternehmen, die Pläne zur Elektrifizierung ihrer Produktpalette verfolgen. Ein Beleg dafür sind die langjährigen Beziehungen zu den branchenführenden OEMs auf den Märkten für geländegängige Nutzfahrzeuge. Die Produktunternehmen von ZAPI GROUP, darunter Zapi SpA, Schabmüller, Delta-Q, ZIVAN, Inmotion, BlueBotics, BestMotor und Schabmüller, werden beim Event ihre elektrischen Antriebslösungen für den Landmaschinensektor vorstellen.

Ein Highlight der Präsenz der ZAPI GROUP auf der AGRITECHNICA 2023 wird die gemeinsame Präsentation von Delta-Q und Inventus Power mit dem Titel "Off-Highway Vehicle Electrification: Best Practices in Battery Charger Integration" (Elektrifizierung geländegängiger Nutzfahrzeuge: bewährte Verfahren bei der Integration von Batterie und Ladetechnik) sein. Diese Session findet am 16. November von 10.30 bis 11 Uhr auf der Expert Stage im Messebereich Systeme und Komponenten statt.

Die ZAPI GROUP lädt alle Teilnehmer zu einem Besuch ihres Stands H11 in Halle 15 ein. Die Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Produkte zu erkunden, Experten zu konsultieren und zu erfahren, wie die ZAPI GROUP Innovation und Nachhaltigkeit in der Landmaschinenindustrie vorantreibt. Außerdem wird das Unternehmen vom 7. bis 8. Februar 2024 seine dritte jährliche virtuelle Konferenz Future of Electrification organisieren.

Über die ZAPI GROUP

Mit einem hochintegrierten Produktportfolio, das Antriebssteuerungen, Elektromotoren, Hochfrequenz-Batterieladesysteme und Software für autonomes Fahren zur Anwendung in Elektro- und Hybridfahrzeugen umfasst, gestaltet die ZAPI GROUP den Übergang in eine vollelektrische Zukunft. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung mit umfangreicher Systemerfahrung, führenden Innovationen und dem Ziel, den Erfolg der Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und erzielt einen jährlichen Umsatzerlös von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Nähere Informationen und www.zapigroup.com.

