BERLIN (dpa-AFX) - RTL ist mit den bisherigen Ergebnissen der NFL-Übertragungen "sehr zufrieden". Das sagte RTL-Sportchef Andreas von Thien der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist uns gelungen, sowohl bei der Gesamt-Reichweite als auch in allen relevanten Zielgruppen, die Werte der Vorsaison zu übertreffen." RTL hatte ProSiebenSat.1 beim Kauf der TV-Rechte für die weltweit wichtigste Liga für American Football überboten und bisher an acht Spieltagen übertragen.

Die Gesamt-Reichweite ist nach RTL-Angaben im Vergleich zu den ProSieben-Übertragungen gestiegen, obwohl der TV-Konsum insgesamt zurückgeht. Vor allem die bei Privatsendern begehrte Zielgruppe junger Menschen wird mit Football erreicht. "RTL ist mit der NFL bei den 14- bis 49-Jährigen immer wieder Marktführer am Sonntag", sagte der Sportchef. Auch beim Streaming habe "die NFL einen maßgeblichen Einfluss darauf, dass RTL+ zwei Monate nacheinander Rekordwerte erzielt hat", erklärte von Thien. Die NFL sei vor allem "bei den 14-bis-29-jährigen Männern extrem stark".

Im Durchschnitt schalteten in den ersten acht Saisonwochen nach RTL-Angaben rund 750 000 Zuschauer zu den Spielen um 19.00 Uhr ein. Am Sonntag erhofft sich der Sender besonders hohe Werte, wenn die Miami Dolphins in Frankfurt auf Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs (15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen./mrs/DP/zb