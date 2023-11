Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CEO auf Tour: Meyer Burger startet Reihe von Video-Porträts und zeigt damit Chancen der europäischen Solarindustrie auf



03.11.2023 / 06:40 CET/CEST





Medienmitteilung Thun, 3. November 2023 CEO auf Tour: Meyer Burger startet Reihe von Video-Porträts und zeigt damit Chancen der europäischen Solarindustrie auf In einer mehrteiligen Reihe von Video-Porträts beschäftigt sich die Meyer Burger Technology AG mit der aktuellen Lage der Solarindustrie in Europa. Darin besucht CEO Gunter Erfurt Unternehmen entlang der solaren Wertschöpfungskette und spricht mit Verantwortlichen über die Zukunft der Energiewende "Made in Europe". Die Gespräche, unter anderem mit Martin Zugg, Geschäftsführer der Interfloat Corporation, Jan Brunner, Chief Sales Officer der Krannich Solar GmbH & Co.KG und Helmut Ruhl, Group CEO der AMAG AG, sind ab sofort wöchentlich und in mehreren Teilen auf dem YouTube-Kanal von Meyer Burger zu sehen. "Wir wollen mit der Reihe aufzeigen, wie facettenreich die Solarbranche in Europa ist und wieviel Potenzial sie hat", sagt Gunter Erfurt. "Hier sind nicht nur tausende Jobs wieder neu entstanden, es liegen auch neue unternehmerische Ansätze auf dem Tisch. Der Standort Europa ist insgesamt als Innovationstreiber und Technologieführer weltweit unabdingbar." Bei seinen Besuchen sind interessante Einblicke entstanden, die die Sicht auf wirtschaftliche und industrielle Zusammenhänge der Branche in Europa freigeben. Von der Produktion von Solarglas über den Handel zur Montage der Module bis hin zum gewerblichen und privaten Endkunden werden wesentliche Akteure der europäischen Solarbranche vorgestellt. Im Zentrum der Gespräche stehen immer Fragen nach Chancen, die die Energiewende für Unternehmen bietet, über innovative Technologien und die Menschen in der Region, die gestalten und umsetzen. Nicht zuletzt geht es auch um die notwendigen industriepolitischen Massnahmen, die jetzt in den Parlamenten in Deutschland und Europa auf der Tagesordnung stehen. Das erste Gespräch mit Martin Zugg, Geschäftsführer des Solarglasherstellers Interfloat Corporation, ist ab heute, 3. November 2023, auf dem YouTube-Kanal von Meyer Burger verfügbar. Mehr Infos auf: https://www.meyerburger.com/de/geot Veröffentlichung der ersten Folgen (Langfassungen) auf YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHuOR7jHHt5UWN_rnU8EoA Folge 1 am 3.11.2023: Martin Zugg, Geschäftsführer Interfloat Corporation Folge 2 am 10.11.2023: Jan Brunner, Chief Sales Officer, Krannich GmbH & Co. KG Folge 3 am 17.11.2023: Frank Dietrich, Inhaber ELDI-Elektro-Dietrich GmbH Folge 4 am 24.11.2023: Helmut Ruhl, Group CEO, AMAG Group AG Weitere Folgen mit Dr. Tobias Brandis, President Polysilicon Division bei Wacker Chemie AG, Jochen Hauff, Director Corporate Srategy Baywa r.e. Global, Peter Berghofer, General Manager Ulbrich of Austria GmbH und Peter Haug, Inhaber Haug Solar- & Elektrotechnik GmbH Medienkontakt Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications M. +49 174 349 17 90 anne.schneider@meyerburger.com Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1300 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Australien und Asien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Medienmitteilung CEO auf Tour pdf





Ende der Medienmitteilungen