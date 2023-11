DJ MÄRKTE ASIEN/Fester dank starker US-Vorgaben

SCHANGHAI/HONGKONG (Dow Jones)--Im Windschatten der Wall Street geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich aufwärts. Die US-Börsen waren erneut von der Erwartung nach oben getrieben worden, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöhen werde. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken weiter, wovon besonders Technologiewerte profitierten. Diese gehören auch in Asien zu den führenden Kursgewinnern.

Während in Japan am Freitag wegen eines Feiertags kein Handel stattfinden, stützen ermutigende Konjunkturdaten den chinesischen Aktienmarkt: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Oktober etwas weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen - ein Lichtblick, nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Pendant für den verarbeitenden Sektor eine Schrumpfung angezeigt hatte. Auch die am Dienstag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindizes hatten enttäuscht. Der Composite-Index in Schanghai legt um 0,7 Prozent zu. In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index um 2,3 Prozent. Der Subindex der Technologiewerte liegt 2,5 Prozent im Plus.

Am Aktienmarkt in Seoul rückt der Kospi um 1,1 Prozent vor. Gesucht sind Aktien von Batterieherstellern und Internetunternehmen. Naver verbessern sich um 5 Prozent, nachdem die Internetplattform überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat.

Die australische Börse beendete den Handel am Freitag 1,1 Prozent höher. Anleger setzten darauf, dass nach der US-Notenbank auch die Reserve Bank of Australia in der kommenden Woche die Zinsen unverändert lässt. Der Finanzsektor, der mehr als 25 Prozent zur Marktkapitalisierung des S&P/ASX-200 beiträgt, verbuchte ein Plus von 1,4 Prozent. Die Aktien der vier schwergewichteten Banken ANZ, Commonwealth, Westpac und NAB stiegen zwischen 0,9 und 1,7 Prozent. Die in Sydney gelisteten Aktien von Block sprangen um 25 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen für 2024 ambitionierte Ertragsziele ausgegeben hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.969,60 +1,0% -1,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 07:00 Kospi (Seoul) 2.367,88 +1,1% +5,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.031,36 +0,7% -1,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.618,67 +2,3% -13,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.146,53 +2,1% -5,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.448,91 +0,6% -4,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:10 Uhr EUR/USD 1,0627 +0,1% 1,0618 1,0601 EUR/JPY 159,73 -0,0% 159,76 159,44 EUR/GBP 0,8710 +0,1% 0,8704 0,8706 GBP/USD 1,2201 +0,0% 1,2198 1,2177 USD/JPY 150,32 -0,1% 150,48 150,41 USD/KRW 1.320,71 -1,0% 1.334,55 1.342,76 USD/CNY 7,1716 -0,1% 7,1780 7,1775 USD/CNH 7,3212 -0,1% 7,3275 7,3331 USD/HKD 7,8250 +0,0% 7,8248 7,8229 AUD/USD 0,6431 +0,0% 0,6430 0,6427 NZD/USD 0,5899 +0,1% 0,5896 0,5885 Bitcoin BTC/USD 34.461,25 -1,0% 34.801,75 35.283,52 ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD WTI/Nymex 82,76 82,46 +0,4% +0,30 Brent/ICE 87,07 86,85 +0,3% +0,22 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.986,11 1.985,01 +0,1% +1,10 Silber (Spot) 22,68 22,73 -0,2% -0,05 Platin (Spot) 927,55 924,90 +0,3% +2,65 Kupfer-Future 3,69 3,67 +0,6% +0,02 YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

