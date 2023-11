DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BROTPREISDECKEL - Der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan fordert eine Begrenzung des Brotpreises. Er wolle einen Preisdeckel für Grundnahrungsmittel, sagte Schirdewan der Süddeutschen Zeitung. "Ich finde, dass in Deutschland kein Brot teurer sein darf als 2 Euro." Die großen Nahrungsmittelkonzerne sollten höher besteuert werden, mit dem Geld kleine Handwerksbetriebe subventioniert werden. Schirdewan sprach zudem über einen möglichen Generalstreik in Deutschland. Er sei "ein großer Freund von Generalstreiks", so Schirdewan. (SZ)

MIGRATION - Der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil (SPD) hat die Bundesländer sowie Ampel-Regierung und Union im Bund zu einem nationalen Konsens in der Migrationspolitik aufgerufen. Mit Blick auf das Treffen der Union mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag sagte Weil: "Es ist völlig klar: Wir müssen etwas tun für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und es bereitet mir große Sorge, dass dieser Zusammenhalt gegenwärtig Schaden nimmt." Weil betonte, der Bund müsse bei der Konferenz mit den Ministerpräsidenten an diesem Montag im Kanzleramt die finanzielle Unterstützung für Migranten von 5.000 auf 10.500 Euro pro Person pro Jahr aufstocken. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2023 01:53 ET (05:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.