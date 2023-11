Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Donnerstag im späten Handel noch deutlich zulegen können. Der Medizintechnikkonzern überprüft Kreisen zufolge sein Diagnostik-Geschäft. Dies könne zu einem Verkauf oder einer Abspaltung des In-Vitro-Bereichs führen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.Wie es weiter heißt, könnte das Geschäft mit bis zu acht Milliarden Dollar bewertet werden. Die Überlegungen befänden sich in ...

