FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan haben die Börsen wegen des Feiertags "Tag der Kulturen" geschlossen.

TAGESTHEMA

Apple hat das vierte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Umsatz mit dem iPhone, für das jüngst neue Versionen auf den Markt gebracht wurden, stieg erwartungsgemäß leicht. Der Konzernumsatz sank im vierten Geschäftsquartal bis Ende September um knapp ein Prozent auf 89,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 89,3 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn kletterte dagegen um etwa 11 Prozent auf fast 23 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,46 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 1,39 Dollar prognostiziert. Im Gesamtjahr verdiente Apple unter dem Strich 97 Milliarden Dollar. Mit dem iPhone erzielten die Kalifornier im Quartal wie von Analysten erwartet einen Umsatz von 43,4 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 2,8 Prozent. Zuvor war der iPhone-Umsatz drei Quartale in Folge gesunken. Mitte September hatte Apple die neue iPhone-15-Reihe auf den Markt gebracht, so fiel nur etwa eine Verkaufswoche in das abgelaufene Quartal. Der iPad-Umsatz sank auf 6,4 von 7,2 Milliarden Dollar. Mit dem Mac erzielte Apple Erlöse von 7,6 Milliarden Dollar nach 11,5 Milliarden. Der Serviceumsatz stieg unterdessen auf 22,3 von 19,2 Milliarden Dollar. Einen Ausblick auf das laufende Quartal, in den das wichtige Weihnachtsgeschäft fällt, gab Apple zunächst nicht. Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von 5 Prozent auf 123 Milliarden Dollar. Allein für das iPhone wird ein Umsatzplus von 6 Prozent prognostiziert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +170.000 gg Vm zuvor: +336.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,1 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,0 Punkte zuvor: 53,6 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.334,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.963,75 -0,2% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 17.683,13 +2,6% Kospi 2.368,34 +1,1% Shanghai-Composite 3.034,09 +0,8% S&P/ASX 200 6.978,20 +1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Im Windschatten der Wall Street geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich aufwärts. Wie in den USA profitieren auch in Asien besonders die Technologiewerte von den gesunkenen US-Marktzinsen. Ermutigende heimische Konjunkturdaten stützen den chinesischen Aktienmarkt: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Oktober etwas weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen - ein Lichtblick, nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Pendant für den verarbeitenden Sektor eine Schrumpfung angezeigt hatte. Auch die am Dienstag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindizes hatten enttäuscht. In Sydney setzten Anleger zusätzlich darauf, dass die australische Notenbank in der kommenden Woche dem Beispiel der Fed folgen und die Zinsen ebenfalls unverändert lassen werde. Der Finanzsektor, der mehr als 25 Prozent zur Marktkapitalisierung des S&P/ASX-200 beiträgt, verbuchte ein Plus von 1,4 Prozent. Die Aktien der vier schwergewichteten Banken ANZ, Commonwealth, Westpac und NAB stiegen zwischen 0,9 und 1,7 Prozent. Die in Sydney gelisteten Aktien von Block sprangen um 25 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen für 2024 ambitionierte Ertragsziele ausgegeben hatte. In Seoul verbessern sich Naver sich um 5 Prozent, nachdem die Internetplattform überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat.

US-NACHBÖRSE

Die Apple-Aktie hat am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um 3,4 Prozent nachgegeben, nachdem der iPhone-Hersteller auch für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang ausgewiesen hatte. Der Konzernumsatz fiel zwar höher aus als von Analysten erwartet, doch schrumpfte das Chinageschäft überraschend deutlich. In China dürfte Apple auch weiterhin mit der dortigen Konjunkturschwäche und der Konkurrenz durch chinesische Anbieter zu kämpfen haben, deutete CFO Luca Maestri in einem Interview an.

Expedia verteuerten sich um 8,6 Prozent. Die Reiseplattform hatte überraschend gute Zahlen vorgelegt und von einer ungebrochen hohen Nachfrage berichtet. Dagegen büßten die Titel der Hotelbuchungsplattform Booking Holdings 4,7 Prozent ein. Das Unternehmen hatte zwar ein Rekordquartal vermeldet, doch hat die Aktie seit Jahresbeginn über 40 Prozent zugelegt, so dass hier die guten Nachrichten wohl zu Gewinnmitnahmen genutzt wurden.

Positiv wurden die Geschäftszahlen von Monster Beverage (+3,8%) aufgenommen. Block sprangen um 16,3 Prozent nach oben, nachdem sich das Unternehmen für das kommende Jahr ehrgeizige Ziele gesetzt hatte. Überdies hatte der Betreiber der Bezahlplattform Square im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Die Aktien der Kaufhauskette Burlington Stores (+6,2%) profitierten von der Aufnahme in den S&P Midcap 400. Dort werden sie die Aktien von Envestnet ersetzen, die für die Titel von Hostess Brands in den S&P Smallcap 600 aufsteigen. Hostess Brands wird von J.M. Smucker übernommen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.839,08 +1,7% 564,50 +2,1% S&P-500 4.317,78 +1,9% 79,92 +12,5% Nasdaq-Comp. 13.294,19 +1,8% 232,72 +27,0% Nasdaq-100 14.919,55 +1,7% 254,64 +36,4% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mio 1,02 Mrd Gewinner 2.583 1.943 Verlierer 328 954 Unverändert 44 80

Sehr fest - Es wurde der vierte Handelstag in Folge mit Gewinnen verzeichnet. Stützend wirkten vor allem weiter gesunkene Marktzinsen. Im Fokus standen aber auch weiter die Zinsentscheidung der Fed vom Vorabend und die Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet unverändert belassen und aus den Worten Powells herausgehört, dass wohl keine Zinserhöhung mehr kommen werde. Etwas schwächere wöchentliche Arbeitsmarktdaten untermauerten diese Sicht. Paypal legten um 6,6 Prozent zu. Der Zahlungsdienstleister hatte im dritten Quartal beim Umsatz die Schätzungen übertroffen. Qualcomm (+5,8%) hatte mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen überboten. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal lag über den Schätzungen. Moderna stürzten um 6,5 Prozent ab. Der Impfstoffhersteller hatte zwar die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal deutlich übertroffen, meldete jedoch einen größeren Verlust als erwartet. Zudem enttäuschte der Umsatzausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,98 +2,5 4,95 55,9 5 Jahre 4,65 -1,8 4,67 64,8 7 Jahre 4,68 -5,0 4,73 71,0 10 Jahre 4,67 -6,2 4,73 79,1 30 Jahre 4,81 -11,3 4,92 84,0

Die Renditen gaben nach den deutlichen Vortagesabgaben erneut nach. Die ADP-Daten des Vortages hätten auf Anzeichen für eine Entspannung auf dem US-Arbeitsmarkt hingewiesen. Diese sprächen dafür, dass die Fed keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen werde, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0633 +0,1% 1,0618 1,0601 -0,7% EUR/JPY 159,79 +0,0% 159,76 159,44 +13,9% EUR/GBP 0,8711 +0,1% 0,8704 0,8706 -1,6% GBP/USD 1,2206 +0,1% 1,2198 1,2177 +0,9% USD/JPY 150,28 -0,1% 150,48 150,41 +14,6% USD/KRW 1.321,96 -0,9% 1.334,55 1.342,76 +4,8% USD/CNY 7,2396 +0,9% 7,1780 7,1775 +4,9% USD/CNH 7,3242 -0,0% 7,3275 7,3331 +5,7% USD/HKD 7,8249 +0,0% 7,8248 7,8229 +0,2% AUD/USD 0,6436 +0,1% 0,6430 0,6427 -5,5% NZD/USD 0,5905 +0,1% 0,5896 0,5885 -7,0% Bitcoin BTC/USD 34.509,20 -0,8% 34.801,75 35.283,52 +107,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab mit den rückläufigen Marktzinsen deutlich nach. Der Dollar-Index sank um 0,7 Prozent. Im Handel hieß es mit Blick auf die Fed-Aussagen, der Erhöhungszyklus bei den Zinsen neige sich vermutlich dem Ende entgegen. Zwar habe US-Notenbankgouverneur Powell die Tür für Zinserhöhungen nicht gänzlich geschlossen, er habe aber auch betont, dass die Fed bereits sehr weit gekommen sei. Anleger hätten sich auf letzteres fokussiert, sagte Marktanalyst Matt Simpson von City Index.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,79 82,46 +0,4% +0,33 +7,1% Brent/ICE 87,11 86,85 +0,3% +0,26 +6,7%

Die Ölpreise legten nach zuletzt drei Tagen mit Abgaben zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent stiegen um jeweils 2,5 Prozent. Das Risiko weiterer Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas hielten die Preise weiter hoch, hieß es von Marktteilnehmern. Gestützt habe aber auch der schwache Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.986,85 1.985,01 +0,1% +1,84 +8,9% Silber (Spot) 22,67 22,73 -0,2% -0,05 -5,4% Platin (Spot) 927,43 924,90 +0,3% +2,53 -13,2% Kupfer-Future 3,69 3,67 +0,5% +0,02 -3,1%

Der Goldpreis zeigte sich mit einem leichten Plus - gestützt vor allem von gefallenen Marktzinsen und dem nachgebenden Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA / ISRAEL

Das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus hat für neue Hilfen in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) für Israel im Krieg gegen die radikalislamische Hamas gestimmt. Allerdings hat der Gesetzestext wegen darin fehlender Ukraine-Hilfen und fehlender humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen keine Chance, den von den Demokraten von Präsident Joe Biden kontrollierten Senat zu passieren.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 50,4 (September: 50,2) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

BOOKING

Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal per Ende September um gut die Hälfte zum Vorjahreszeitraum auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 72,32 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 67,78 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.

FTX

Der unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagte ehemalige Kryptounternehmer Sam Bankman-Fried ist von einem New Yorker Gericht in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Das Urteil fiel am Donnerstag nach fünfwöchigen Verhandlungen. Bankman-Fried drohen nun bis zu 110 Jahre Gefängnis. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der Gründer der Pleite gegangenen Kryptowährungsplattform FTX soll in großem Umfang Kundengelder veruntreut haben.

EXPEDIA

hat bei der Vorstellung von unerwartet guten Quartalsergebnissen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 5 Milliarden Dollar angekündigt. Für das dritte Quartal meldete Expedia einen Umsatz von 3,93 Milliarden US-Dollar, 9 Prozent mehr als vor einem Jahr und etwas mehr als die Konsensprognose der Analysten von 3,86 Milliarden Dollar. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 5,41 Dollar pro Aktie, ein Plus von 33 Prozent zum Vorjahr. Der Markt hatte nur mit 4,99 Dollar pro Aktie gerechnet.

