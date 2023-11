BERLIN (dpa-AFX) - Property company Deutsche Wohnen SE (DWHHF.PK) Friday reported preliminary FFO or funds from operations of 456.3 million euros or 1.15 euros per share for the 9-month period.



Adjusted net asset value (NAV) for the period was 18.602 billion euros or 48.86 euros per share.



Final numbers for the 9-month period are scheduled to be reported on November 7.



