Goldshore Resources: Strategischer Investor zeichnet Großteil aktueller Platzierung

Anzeige / Werbung Goldshore Resources nimmt frisches Kapital auf und kann dabei auf die Unterstützung eines strategischen Investors bauen. Goldshore Resources (TSXV GSHR / FSE: 8X00) will sein spannendes Goldprojekt Moss weiter vorantreiben. Bislang hat das Unternehmen von CEO Brett Richards auf Moss eine geschlussfolgerte Ressource von rund 6 Mio. Unzen Gold nachgewiesen und will diese nun aktualisieren, um dann eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zum Projekt erstellen zu lassen. Das dafür nötige Kapital stellt nun zum größten Teil ein einzelner, strategischer Investor bereit! Wie Goldshore nämlich meldete, will man über eine Privatplatzierung brutto insgesamt 3,75 Mio. CAD aufnehmen. Dafür, so das Unternehmen, werden 37,5 Mio. Einheiten zu 0,10 CAD pro Einheit ausgegeben, die aus einer Stammaktie und einem Warrant bestehen. Der Warrant ist für 36 Monate zu 0,13 CAD ausübbar. Bis 2025 durchfinanziert Wie Goldshore erläutert, wird der Erlös der Kapitalerhöhung verwendet, um das Goldprojekt Moss weiter voranzubringen. Zunächst soll dabei ein neues Ressourcenmodell erstellt werden und in dessen Folge auch eine neue Ressourcenschätzung. Darüber hinaus aber werden auch Ingenieurs- und Metallurgiestudien zu verschiedenen Laugungsverfahren - das besonders kostengünstige Haufenlaugungsverfahren eingeschlossen - durchgeführt. All diese Informationen sollen dann verwendet werden, um eine erste Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) des Moss-Projekts durchzuführen. Laut Goldshore wurden auf Moss bisher Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 80.000 Metern durchgeführt und insgesamt 48 Mio. Dollar investiert, um die erste Ressource mit ihren 6 Mio. Unzen Gold zu definieren. Jetzt sieht sich das Unternehmen in einer guten Ausgangslage, um innerhalb der kommenden 24 Monate wichtige Meilensteine mit dem Moss-Projekt zu erreichen. Und das, so Goldshore, bei minimalem Aufwand an Barmitteln und innerhalb der aktuellen finanziellen Gegebenheiten des Unternehmens. Strategischer Partner mit langfristigem finanziellen Engagement Wie Goldshore in Bezug auf die aktuelle Finanzierung zudem mitteilt, ist man eine strategische Partnerschaft mit einer Privatkapitalgruppe aus dem Rohstoffbereich eingegangen. Diese Gruppe, der "strategische Berater" wie Goldshore ihn bezeichnet, wird 30 der 37,5 Mio. Einheiten der Platzierung im Gegenwert von 3 Mio. Dollar erwerben. Damit einher geht laut dem Unternehmen ein "langfristiges finanzielles Engagement, um den Wert des Moss-Goldprojekts zu erschließen." Fazit: Auf dem aktuellen Niveau Kapital aufnehmen zu müssen, ist für Goldshore sicherlich nicht ideal. Aktuell ist es aber für fast alle Juniors des Rohstoffsektors sehr schwierig, sich neu zu finanzieren, sodass es unserer Ansicht nach zumindest ein gutes Zeichen ist, dass Goldshore mit dem nicht namentlich genannten Privatinvestor offenbar starke Hände für den überwiegenden Teil der neuen Aktien gefunden sind. Jetzt sind wir gespannt darauf, was die neue Ressourcenmodellierung und die neue Ressourcenschätzung bringen werden.

