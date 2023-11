Am Donnerstag hat die Deutsche Telekom bekannt gegeben, dass künftig mehr Dividende ausgeschüttet werden soll. Das kam bei den Anlegern gut an, die Aktie kletterte auf den höchsten Stand seit Mai. Bei den Analysten kommt der Schritt ebenfalls gut an, sie raten auf breiter Front weiter zum Kauf.Nach 70 Cent für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen nach der kommenden Hauptversammlung für das Jahr 2024 nun 77 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Auf dem aktuellen Niveau entspricht dies einer Rendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...