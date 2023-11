Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein starker Handelstag ab. Der DAX dürfte zum Auftakt um 0,4 Prozent auf 15.209 Punkte zulegen. Aus charttechnischer Sicht würde sich der Index damit weiter von der psychologisch wichtigen 15.000-Punkte-Marke absetzen. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen.1. Gewinne an der Wall Street Am US-Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag ...

