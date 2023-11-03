BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 72,00 (71,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 12,50 (14,00) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 25 (28) EUR - 'EQUAL WEIGHT'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR SGL CARBON AUF 11,70 (13,00) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 29,50 (31,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 84,90 (81,70) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 21,90 (19,80) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 34 (35) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 28 (32,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 65 (68) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 24 (26,50) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ACCOR AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 33 (39) ...Den vollständigen Artikel lesen ...