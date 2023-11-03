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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
03.11.23
10:57 Uhr
7,357 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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7,4047,40911:12
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5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG7,357+4,56 %
SCOUT24 SE59,38-0,74 %
ZALANDO SE22,110+5,99 %
ZALANDO SE ADR10,2000,00 %
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