VNA (VB +0,7%)Vonovia verkauft Wohnungen und Anteil an Immobilienportfolio - Milliardenerlös BMW schneidet besser ab als gedacht - Zinssicherungsgeschäfte belasten - bestätigt Jahresprognose ENR Siemens Energy- In den Verhandlungen um Staatshilfe ist die Frage, welchen Beitrag Siemens leistet, noch offen (HB) KRN (VB +4,0%)Krones ist im dritten Quartal trotz anhaltender Lieferkettenprobleme profitabel und deutlich gewachsen KTN (VB +5,0%)Kontron erhöht Gewinnprognose nach starkem drittem Quartal SHF SNP will nach Jahren des Wachstums stärker auf Profitabilität setzen (BÖZ) SHL (VB +2,9%)Siemens Healthineers prüft Optionen für Diagnostiksparte (Kreise) SYAB Synlab Vorstand und AR neutral zum Cinven-Übernahmeangebot Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

