Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die FED hat nunmehr innerhalb von 20 Monaten den Leitzins um 5,5 Prozentpunkte angehoben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Vieles spreche dafür, dass sie nunmehr die sogenannte Terminal Rate erreicht habe. Auch die EZB habe dieses Signal gesendet. Die Frage sei also nicht so sehr, ob noch weitere Zinsanhebungen folgen würden, sondern wie lange man an dem jetzigen Zinsniveau festhalten werde. Die Inflation sinke zwar dies- und jenseits des Atlantiks, aber die Werte seien noch immer nicht auf einem Niveau, bei dem die Währungshüter entspannen könnten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Zinsen mindestens bis Juni 2024 auf dem derzeitigen Niveau verharren würden. (Ausgabe vom 02.11.2023) (03.11.2023/alc/a/a) ...

