Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag im frühen Geschäft eine Spur fester. Der Aufwärtstrend hat aber etwas an Schwung verloren.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag im frühen Geschäft eine Spur fester. Der Aufwärtstrend habe etwas an Schwung verloren nach dem bisher positiven Wochenverlauf, meint ein Händler. Zwar seien die Vorgaben aus den USA gut, aber vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten verhielten sich die Anleger eben vorsichtig. Die Stimmung sei insgesamt aber weiterhin positiv.

