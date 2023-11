N+V AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Ankauf

Kaufangebot an die Inhaber der von der Astaris S.p.A. (ehemals Astaldi S.p.A.) begebenen SFP



03.11.2023 / 10:15 CET/CEST



Die N+V AG bietet den Inhabern der von der Astaris S.p.A. (ehemals Astaldi S.p.A.) begebenen SFP an, ihre Wertpapiere mit der ISIN IT0005422925 zu erwerben.



Die Angebotsunterlagen können unter www.nv.ag abgerufen oder wahlweise per E-Mail kontakt@nv.ag angefordert werden.



Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der N+V AG in Verbindung.



Ende der Medienmitteilungen