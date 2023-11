Effiziente und umweltschonende Energielösungen werden immer wichtiger. Ein Blick in die Orderbücher zeigt: 2G Energy ist bestens aufgestellt, um mit seinen dezentralen Energieerzeugungssystemen von diesem Trend zu profitieren. Der Vorstand rechnet weiter mit einer Vollauslastung bis weit in das kommende Jahr - und hat daher vor Kurzem die Planvorgaben für das laufende und das kommende Jahr bestätigt. Das Interesse an Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen aus dem Hause 2G Energy nimmt im zweiten Halbjahr ...

