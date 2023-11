Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen in den USA und Deutschland sind nach den vorherigen Rekordhochs in den letzten Wochen nun auf dem Rückzug, so Dr. Tariq Chaudhry, Analyst der Hamburg Commercial Bank.Die Rendite der T-Notes liege derzeit bei 4,72%, während die Bunds bei 2,71% notieren würden. Trotz einiger solider Wirtschaftsdaten in den USA, darunter das BIP-Wachstum und persönliche Konsumausgaben, würden nun vermehrt Anzeichen auf eine wirtschaftliche Schwäche hindeuten. Anleger würden sich insbesondere Sorgen über das schwindende Konsumentenvertrauen und die rückläufige Industrieproduktion machen. Zusätzlich würden Ängste vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten bestehen bleiben. ...

