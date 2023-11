FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Kering von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 510 auf 540 Euro angehoben. Die zu erwartende Erholung in der Luxusgüterbranche werde unterschätzt, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte besonders für die mittelfristigen Perspektiven der Marke Gucci von Kering. Für geduldige Investoren sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei der Aktie günstig./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 06:47 / CET

FR0000121485