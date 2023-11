NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 68 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Auf der Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen habe sich der Internetportalbetreiber sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung und optimistisch für die Zukunft gezeigt, aber wie zu erwarten noch keinen Ausblick auf das kommende Jahr gegeben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für 2024 seien gut unterstützt und könnten sogar Luft nach oben haben./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 00:15 / GMT

DE000A12DM80