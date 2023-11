Ein Forschungsprogramm, das aufzeigt, wie Reiseziele die Vorteile von Reisen und Tourismus auf nachhaltige Weise nutzen können

"Destination always" , ein Bericht von Economist Impact, der von Booking.com unterstützt wird, hat den Einfluss von Besuchern auf Städte und Regionen in der ganzen Welt untersucht.

Der Reise- und Tourismussektor erwirtschaftet weltweit direkte Einnahmen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar und trägt dazu bei, den Menschen und den Reisezielen wirtschaftliche Möglichkeiten zu bieten, interkulturelles Verständnis zu schaffen und die Wertschätzung der Natur zu fördern. Aber es gibt auch negative Folgen von der Überfüllung beliebter Reiseziele bis hin zu Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, des Umweltschutzes und der Erhaltung des kulturellen Erbes.

"Destination always" misst die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen von Übernachtungen in 50 Städten und Regionen weltweit. Er untersucht die Auswirkungen von Übernachtungsgästen auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Ergebnisse wie Beschäftigung, Luftverschmutzung und soziale Toleranz und erforscht die Instrumente, mit denen die Beteiligten die Kompromisse verwalten können.

Das Verständnis potenzieller Kompromisse ermöglicht es politischen Entscheidungsträgern, Reise- und Tourismusstrategien zu verfeinern, um die Vorteile von Übernachtungen zu optimieren und gleichzeitig die negativen Auswirkungen zu minimieren. Der Bericht analysiert Strategien und Programme, die sich als wirksam erwiesen haben, und hebt hervor, wie wichtig es ist, den richtigen Richtlinienmix zu finden, der zum lokalen Kontext und den Herausforderungen passt.

Die Studie ergab, dass die fünf erfolgreichsten Städte, die Übernachtungsgäste anziehen und gleichzeitig Fortschritte bei den sozialen und ökologischen Ergebnissen erzielen, folgende sind:

Berlin, Deutschland Paris, Frankreich London, Vereinigtes Königreich Melbourne, Australien Chicago, USA

Economist Impact stellte die wichtigsten Ergebnisse des Berichts am 31. Oktober bei einer kleinen Zusammenkunft in London vor. Das Briefing wurde von Matus Samel, Senior Manager, Sustainability bei Economist Impact, präsentiert. Im Anschluss an das Briefing fanden zwei Kamingespräche statt, um die Auswirkungen der Besucherwirtschaft auf die Reiseziele weiter zu untersuchen. Die Redner waren Armando Peres, Vice President, Tourism Committee bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Venedig, sowie Ben Fogle, ein preisgekrönter Broadcaster und Abenteurer.

Die Sessions wurden moderiert von John Ferguson, Practice Lead, New Globalisation bei Economist Impact, und Elizabeth Sukkar, Senior Research Manager bei Economist Impact.

Auf globaler Ebene hat der Bericht vier große Vorteile von Übernachtungsgästen aufgedeckt:

Sie tragen positiv zum Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigung in den Zielgebieten bei, wobei das Ausmaß davon abhängen kann, ob das Zielgebiet in der Lage ist, wirtschaftliche Verluste zu minimieren und Besucher mit hohem Mehrwert anzuziehen. Die positive Auswirkung von Übernachtungen auf das reale BIP wurde in allen Regionen festgestellt, insbesondere in Nordamerika, wo ein Anstieg der Besuche um 1 mit einem Anstieg des realen BIP um etwa 0,5 verbunden ist. Dies steht im Vergleich zu 0,3 in Lateinamerika und der Karibik, 0,24 in Asien-Pazifik und 0,22 in Europa.

Übernachtungsgäste haben ein enormes Potenzial, Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter zu erzielen. Die Modellierung ergab, dass ein Anstieg der internationalen Touristenankünfte um 1 mit einer Verbesserung des Ergebnisses einer Region im Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums um 0,02 verbunden war.

Reisen und Tourismus verbessern nachweislich die soziale Toleranz. 75 der Befragten in der Bevölkerungsumfrage von Economist Impact stimmten zu, dass der Umgang mit Besuchern den Einwohnern ein besseres Verständnis für andere Kulturen und Gemeinschaften ermöglicht, und zwei Drittel stimmten zu, dass Besucher in ihren Gemeinschaften einen positiven Einfluss auf die Toleranz der Einheimischen gegenüber Menschen aus dem Ausland haben.

In Bezug auf die Umwelt hat die Studie gezeigt, dass der größte Teil des CO2-Fußabdrucks der Besucher mit dem Transport zum und vom Reiseziel zusammenhängt. Besucher tragen zwar zu den Emissionen und der Luftverschmutzung von Reisezielen bei, aber der Energiemix und die Kohlenstoffintensität des Reiseziels sind die wichtigsten Faktoren, die die Höhe der Emissionen bestimmen, die Besucher vor Ort verursachen.

Matus Samel, Senior Manager für Nachhaltigkeit bei Economist Impact, kommentierte: "Der Bericht zeigt, dass es kein Patentrezept gibt, wenn es darum geht, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Übernachtungen zu nutzen. Stattdessen müssen Geografien und Interessengruppen den richtigen Politikmix finden, der zu den lokalen Gegebenheiten und Herausforderungen passt. Die Ergebnisse zeigen, dass einkommensstarke internationale Städte in der Regel dieses Gleichgewicht finden, aber auf einer grundlegenden Ebene brauchen lokale Unternehmen und Beschäftigte Unterstützung und das richtige Umfeld, um die von Besuchern gewünschten und benötigten Waren und Dienstleistungen angemessen anbieten zu können."

Armando Peres, Vice President, Tourism Committee bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sagte: "Die Herausforderung für Tourismusdestinationen wird darin bestehen, die Vorteile zu nutzen und gleichzeitig die negativen Aspekte zu minimieren. Um dies zu erreichen, ist eine langfristige, fruchtbare und starke Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene und den privaten Akteuren der Tourismusindustrie von entscheidender Bedeutung. Sie müssen auch die Einzigartigkeit der einzelnen Gebiete berücksichtigen, seien es Städte oder nicht-städtische Ziele. ''

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

- ENDE -

Wenn Sie sich in den sozialen Medien engagieren möchten, verwenden Sie EconDestinationAlways

Über Economist Impact

Economist Impact verbindet die Strenge eines Think-Tanks mit der Kreativität einer Medienmarke, um ein weltweit einflussreiches Publikum zu erreichen. Wir glauben, dass evidenzbasierte Erkenntnisse die Debatte eröffnen, die Perspektiven erweitern und den Fortschritt fördern können. Die von Economist Impact angebotenen Dienstleistungen existierten zuvor innerhalb der Economist Group als separate Einheiten, darunter EIU Thought Leadership, EIU Public Policy, Economist Events, El Studios und SignalNoise.

Unsere Erfolgsgeschichte erstreckt sich über 75 Jahre und 205 Länder. Neben kreativem Storytelling, Event-Expertise, Design-Thinking-Lösungen und marktführenden Medienprodukten erstellen wir Framework-Design, Benchmarking, wirtschaftliche und soziale Wirkungsanalysen, Prognosen und Szenario-Modelle. Damit ist das Angebot von Economist Impact einzigartig auf dem Markt. Besuchen Sie www.economistimpact.com für weitere Informationen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231031770376/de/

Contacts:

Tom Mitchener

Porter Novelli

tom.mitchener@porternovelli.com

M: +44 (0) 7464 941016