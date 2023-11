FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.11.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2000 (2175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOWDEN JOINERY PRICE TARGET TO 775 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 835 (870) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1220 (1260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 530 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE TO 'BUY' (HOLD) - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 375 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2650 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 500 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 650 (725) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 200 (225) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 885 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1020 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1248 (1405)PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES SHELL PRICE TARGET TO 36.50 (33.00) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS MOBICO GROUP PRICE TARGET TO 110 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7500 (7700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3100 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 782 (848) PENCE - 'BUY'



- PANMURE REINITIATES AUTO TRADER GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 695 PENCE - RPT/PANMURE REINITIATES AUTO TRADER GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 695 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken