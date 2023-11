Apple Inc. - Inliner für den Seitwärtstrend

Die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. bewegt sich seit August 2023 langsam aber stetig nach unten. Charttechnisch könnte jetzt das Ende der Korrektur anstehen. Die 200-Tage-Linie, ebenso wie der langfristige Aufwärtstrend sind in greifbarer Nähe. Demzufolge besteht eine Chance, von einem kleinen Anstieg durch den Kauf eines Inline-Optionsscheins zu partizipieren.

Hierfür muss sich die Aktie lediglich seitwärts bewegen. Noch besser wäre, wenn die 200-Tage-Linie, die unlängst unterschritten wurde, zurückerobert wird. Die Aktie handelt nach Veröffentlichung der Quartalszahlen bei etwas mehr als 170 US-Dollar.

Im Fall des hier vorgeschlagenen Inline-Optionsscheins werden zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die Apple-Aktie keine der beiden Knock-out-Barrieren berührt hat. Bleibt jegliches Knock-out-Ereignis aus, das heißt der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit auf oder unter der unteren bzw. oberen Knock-out-Barriere, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 14. Februar 2024 automatisch ausgeführt. Besitzer des Optionsscheins erhalten sieben Tage später am Zahltag 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.

In der nachfolgenden Grafik ab August 2018 sehen Sie den eben angesprochenen Apple-Aufwärtstrend in Grün eingezeichnet. Die 200-Tage-Linie wird in Blau angezeigt. Die untere Barriere befindet sich nicht nur unter diesem Aufwärtstrend, sondern auch noch unter der grauen, fallenden Unterstützungslinie und damit in einer prozentualen Entfernung von knapp über 12 %. Sollte der Aufwärtstrend ebenso wie die graue Unterstützungslinie verteidigt werden, könnte die Aktie sich wieder auf den Weg nach oben begeben, bis in den Bereich von 182 US-Dollar.

Die obere Barriere befindet sich außerhalb des bisherigen historischen Hochs, welches am 19. Juli 2022 bei 197,96 US-Dollar erzielt wurde. Der Abstand zur oberen Barriere beträgt momentan knapp 33 %. Aus charttechnischer Sicht ist aktuell nicht zu erwarten, dass die Aktie auf ein neues historisches Hoch ausbrechen und die obere Barriere im Laufe der nächsten vier Monate ansteuern wird.

Abbildung 1 - Apple Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 02.08.2018 bis 26.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ein Kauf des Inline-Optionsscheines eröffnet eine interessante Gewinnchance. Hierzu muss die Aktie sich oberhalb des Aufwärtstrends aufhalten - besser wäre, wenn es zu einem kleinen Anstieg kommen würde.

Um das Risiko eines Totalverlusts zu vermeiden, sollte die Position allerdings bei einem Kurs unter 157 US-Dollar oder über 200 US-Dollar geschlossen werden. Solange das jedoch nicht der Fall ist und die Apple-Aktie wieder den Weg nach oben beginnt, kann der Inline-Optionsschein bis zum Abrechnungstag, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen, im Bestand gehalten werden.

Inline-Optionsschein auf Apple Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Apple Inc. HC8XAB 8,19 150,00/230,00 14.02.2024 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.11.2023; 09:10 Uhr Weitere Produkte auf Apple und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de