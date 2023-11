Zürich (ots) - Felix Graf, CEO der Neuen Zürcher Zeitung, ist vom Branchenmagazin "Schweizer Journalist:in" zum Medienmanager des Jahres gewählt worden. "Der erfolgreiche Kurs der NZZ mit Fokus auf Publizistik und die Deutschland-Expansion trägt eindeutig die Handschrift von Felix Graf", begründete Chefredakteur Marcus Hebein die Entscheidung.Graf leitet die NZZ seit 2018. Er stiess von der Axpo-Konzernleitung zur Falkenstrasse. Von Wegbegleitern wird er als "Top-Manager ohne Hidden Agenda" beschrieben, der sich auch dadurch auszeichne, dass er sich auch für die oft mühsame Umsetzung von Ideen und Details interessiere.Im Interview in der aktuellen Ausgabe der "Schweizer Journalist:in" nimmt Graf unter anderem Stellung zur Zukunft der "NZZ am Sonntag", die sich in einer "wichtigen Transformation zur Digitalisierung" befinde. Im Print-Bereich erfahre die NZZ "wie alle anderen Medienhäuser einen spürbaren, strukturell bedingten Kundenabfluss", sagt Graf. Es seien auf Umsatz- und Kostenseite Massnahmen nötig, einzelne Ressorts würden auch zusammengelegt.In Deutschland liege die NZZ mittlerweile bei rund 50.000 Abonnenten. Die Organisation in Berlin umfasse rund 20 Personen und sei bereits nach dem zweiten Jahr profitabel gewesen. "Die Schweiz wird immer unser Kernmarkt bleiben. Wenn wir es schaffen, in Zukunft einen Drittel des Umsatzes aus anderen Märkten zu generieren, ist das gut", sagt Graf, der im Interview auch auf die Zusammenarbeit mit Chefredaktor Eric Gujer einging. Es habe eine Zeit lang gedauert, bis - gegenseitig, wie Graf selbst betont - Respekt aufgebaut werden konnte. "Heute arbeiten wir aber eng und gut zusammen", sagt Graf.Die Auszeichnung "Medienmanager des Jahres" wird von der "Schweizer Journalist:in" jährlich an eine Führungskraft im Schweizer Medienmanagement vergeben, die durch ihre Tätigkeit die Grundlage für Journalismus fördert und damit zugleich einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet.Die bisherigen Schweizer Medienmanager des Jahres2006 Peter Wanner, AZ Medien2007 Théo Bouchat, Edipresse2008 Ralph Büchi, Springer2009 Pietro Supino / Martin Kall, Tamedia2010 Valérie Boagno, Le Temps2011 Albert Polo Stäheli, NZZ-Gruppe2012 Christoph Bauer, AZ Medien2013 Norbert Neininger, Schaffhauser Nachrichten2014 Michael Ringier, Ringier2015 Marcel Kohler, 20 Minuten2016 Christoph Tonini, Tamedia2017 Dominik Kaiser, TV 3+2018 Peter Wanner, CH Media2019 Simonetta Sommaruga, Medienministerin2020 Nathalie Wappler, SRF2021 Miriam Walther, Republik2022 Axel Wüstmann, CH Media2023 Felix Graf, NZZDas Interview mit Felix Graf ist in der aktuellen "Schweizer Journalist:in" zu lesen, die bereits im Online-Shop des Medienfachverlages Oberauer (https://shop.oberauer.com/medien/schweizer-journalist-in/649/schweizer-journalist-in-2023-05) erhältlich ist.Pressekontakt:Marcus Hebein, Chefredakteur Schweizer Journalist:in, +41 79 511 73 51, Marcus.hebein@schweizerjournalistin.chOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5640706