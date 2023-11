LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das weitgehend erwartungsgemäße dritte Quartal des Online-Modehändlers zeige eine schwache Umsatzentwicklung, aber eine beeindruckende Kostenkontrolle, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei klar negativ. Solange die Umsatzdynamik nicht anziehe, seien keine Kurstreiber in Sicht./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

