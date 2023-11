Ethereum News: So beeinflussen die verbrannten Gas-Gebühren den ETH-Kurs

Der Preis für Ethereum (ETH) durchbrach bereits am gestrigen Donnerstag, den 02. November, kurzfristig die Widerstandsmarke von 1.870 US-Dollar, zeigt sich allerdings mit einem Minus von 1,47 Prozent in den letzten 24 Stunden leicht rückläufig.

Allerdings zeigt ein Blick auf die On-Chain-Datenalayse, welche wichtigen Faktoren den ETH Kurs in den kommenden Tagen nicht nur erneut über die Marke treiben könnten, sondern sogar einen Push über die Marke von 2.000 US-Dollar ermöglichen. Gerade die derzeit steigende Rate an ETH-Verbrennung ist ein wichtiger Faktor, um die aktuelle Bullen-Rallye voranzutreiben.

Ethereum mit stark gestiegenen Volumen

Auch wenn sich der ETH-Preis derzeit leicht rückläufig zeigt, so konnte bereits am Donnerstag ein erster Sprung in Richtung der 2.000-Dollar-Marke getätigt werden. Zwar stehen die Gewinne auch weiterhin hinter denen von Bitcoin (BTC) zurück, doch zeigen die aktuellen On-Chain-Daten, dass derzeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Transaktionen mit Ethereum durchgeführt wird.

So sind die Gesamtgebühren, die durch tägliche Transaktionen im Ethereum-Netzwerk generiert werden, bereits seit August 2023 stetig gestiegen. So stiegen die generierten Gesamtgebühren bereits am 01. November auf einen 60-Tage-Höchststand, der bei 3.350 ETH lag. In dieser Metrik wird der Gesamtbetrag zusammengefasst, den alle Nutzer des Gas-Netzwerks für die Verarbeitung von Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain an einem Tag gezahlt haben.

Der Ethereum-Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

So korreliert natürlich der anhaltende Anstieg an eingenommenen beziehungsweise verbrannten Gebühren mit der Anzahl der wirtschaftlichen Transaktionen, die im Netzwerk der Ethereum-Blockchain durchgeführt wurden.

So gilt eine anhaltende Zunahme der Netzwerknutzung als ein positiver Indikator und als Bestätigung dafür, dass ein Preisanstieg von Ethereum durch ein organisches Wachstum ausgelöst wurde - und nicht nur Spekulationen, die sich auf die Marktstimmung zurückführen lassen.

Steigende Burn Rate als Zeichen für bullishes Momentum

Im vergangenen April 2023 wurde das Shappela-Upgrade im Ethereum-Netzwerk durchgeführt, wodurch der Übergang vom Proof-of-Work-Konsens zum Proof-of-Stake-Algorithmus vollständig abgeschlossen wurde. Seitdem wird jeden Tag ein nicht unerheblicher Prozentsatz des ETH-Gases durch Transaktionen verbrannt.

Beim Verbrennen von ETH-Token werden diese auf eine Wallet geschickt, auf die niemand Zugriff hat. Die Token können niemals wieder aus dieser Wallet entnommen werden und sind somit für immer verloren und vom Markt entfernt.

Da die ETH-Coins für immer aus dem Umlauf entfernt werden, entsteht ein Aufwärtsdruck auf die Ethereum-Preise. Dieser inhärente deflationäre Mechanismus ist für Ethereum wichtig und verhindert eine Inflation, indem langfristig die Marktknappheit erhöht wird.

Wie von Ethereum-Beobachtern erwartet, ist die Burn-Rate zudem innerhalb der letzten zwei Monate stetig gestiegen - und zwar gleichzeitig mit einem Anstieg der ETH-Gebühren sowie einer Anzahl der Transaktionen auf der Blockchain.

So wurde alleine in dem Zeitraum zwischen dem 28. Oktober und dem 01. November 7.960 ETH mit einem aktuellen Wert von etwa 15 Millionen US-Dollar verbrannt. Die am vergangenen Mittwoch verbrannten 2.610 ETH mit einem Wert von circa fünf Millionen US-Dollar stellten den höchsten Tageswert seit dem vergangenen August dar.

Sollte die Verbrennungsrate noch weiter ansteigen, so könnte der Ethereum-Kurs nicht nur weiter steigen, sondern sogar gegenüber Bitcoin an Boden gewinnen - gerade gegen Ende des Jahres.

Kann Ethereum 2.000 US-Dollar noch 2023 erreichen?

Aus der reinen On-Chain-Daten-Perspektive heraus scheint es aktuell so, als ob der Ethereum-Preis noch in den kommenden Tagen die wichtige Marke von 2.000 US-Dollar überschreiten könnte. Ein Blick auf die "Global In/Out on the Money" Daten zeigt, dass diese Marke tatsächlich nicht unwahrscheinlich ist. Hierbei werden die historischen Kauftrends der ETH-Anleger betrachtet. Hierbei wird klar, dass die Marke von 1.880 US-Dollar einer der wichtigsten Widerstände ist, die den Bereich um 2.000 US-Dollar blockiert.

Derzeit halten etwa 9,12 Millionen Blockchain-Adressen ganze 39,13 Millionen ETH-Token, die zu einem Mindestpreis von 1.880 US-Dollar gekauft wurden. Sollten sich viele dieser Adressen dazu entscheiden, einen Ausverkauf auszulösen, so könnte dies zu weiteren Kursabfällen führen.

Sollte jedoch vorher ein entscheidender Ausbruch über die wichtige Marke stattfinden, so sollte der ETH-Kurs innerhalb der nächsten Tage über 2.000 US-Dollar ansteigen. Sollte der Ethereum-Preis jedoch unter 1.600 US-Dollar fallen, so dürfte ein erneuter Anstieg in diesem Jahr sehr schwierig werden.

Während Ethereum derzeit also vor einer großen Marktentscheidung steht, kann sich Bitcoin derzeit trotz eines Rückgangs von 2,59 Prozent in den letzten 24 Stunden recht stabil zeigen. Davon profitieren weiterhin einige Altcoins wie zum Beispiel das noch junge Projekt Bitcoin Minetrix. Der Cloud Mining Service für Bitcoin Mining erfährt derzeit ein erhöhtes Interesse durch die Anleger, die davon überzeugt sind, dass sich Bitcoin aktuell in einer Konsolidierungsphase befindet.

Bitcoin Minetrix profitiert von ETH und BTC Hype

Derzeit befindet sich Bitcoin Minetrix (BTCMTX) noch in der Vorverkaufsphase und ist somit noch nicht auf den Kryptobörsen gelistet. Aktuell lässt sich der $BTCMTX-Token also nur über den Anbieter selbst erwerben - was bei den Investoren jedoch gut anzukommen scheint. Bisher wurden nämlich bereits über drei Millionen US-Dollar an Kapital eingenommen.

Die Idee hinter Bitcoin Minetrix ist so simpel wie genial: Derzeit ist Bitcoin Mining hierzulande einfach nicht mehr rentabel, denn hohe Strompreise und die Anschaffungskosten für das Spezial-Equipment sorgen dafür, dass gerade Krypto-Neulinge keine Chance haben, am Bitcoin Mining teilzunehmen. Genau an dieser Stelle setzen die Entwickler an, die jedem Interessierten eine Möglichkeit bieten wollen, die begehrten BTC-Rewards zu bekommen.

Dafür wurde extra das Stake-to-Mine-Konzept entwickelt, bei dem Anleger zunächst den $BTCMTX-Token staken. Während der aktuellen Presale-Phase werden dafür weitere Bitcoin Minetrix Token ausgezahlt. Doch sobald der Release stattgefunden hat, werden Mining-Credits für die Staker ausgegeben - immer abhängig davon, wie viele $BTCMTX-Token gestaket werden. Diese Mining-Credits werden dann wiederum für das Bitcoin Mining genutzt.

All das funktioniert auf der Ethereum-Blockchain, was eine hohe Sicherheit und Transparenz garantiert. So werden sämtliche Belohnungen für das Mining oder Staking automatisch über Smart Contracts transferiert, was Betrug oder Fehler ausschließt.

Frühzeitige Investoren werden übrigens schon jetzt belohnt: Derzeit wird der $BTCMTX-Token für 0,0114 US-Dollar angeboten, doch mit jedem erreichten Meilenstein erhöht sich schon im Presale der Preis automatisch. Gleichzeitig können die Entwickler aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 183 Prozent ermöglichen.

Wer in Bitcoin Minetrix investieren möchte, der kann den nativen Token der Plattform aktuell mit ETH, USDT, BNB oder per Bankkarte kaufen.