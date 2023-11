FTX Gründer ?Sam Bankman-Fried für schuldig befunden

Sam Bankman-Fried, Gründer der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, wurde am Donnerstag in einem der größten dokumentierten Finanzbetrugsfälle für schuldig befunden.

Sam Bankman-Fried 2021, Quelle: Wikipedia.org

Die zwölfköpfige Jury des Bundesgerichts in Manhattan verurteilte Bankman-Fried nach einem einmonatigen Prozess wegen Unterschlagung von 8 Milliarden Dollar von Nutzern der Plattform. Fast ein Jahr nach dem Bankrott von FTX, der die Finanzmärkte schockierte und Bankman-Frieds geschätztes Privatvermögen von 26 Milliarden Dollar auslöschte, endete der Prozess mit einer Schuldsprechung in allen sieben Anklagepunkten.

Die Jury benötigte lediglich etwas mehr als vier Stunden Beratung, bevor das Urteil verkündet wurde, was als Sieg für das US-Justizministerium und den leitenden Bundesstaatsanwalt in Manhattan, Damian Williams, gilt. Bankman-Fried, beteuerte weiterhin seine Unschuld, und dass er die Vorwürfe weiterhin entschieden bekämpfen will.

Einst zweitgrößte Kryptobörse FTX

FTX, einst als revolutionäre Kryptowährungsbörse gefeiert, erlebte unter der Führung von Sam Bankman-Fried einen rasanten Aufstieg und galt als zweitgrößte Austauschplattform ihrer Art weltweit. Gegründet im Jahr 2019, avancierte das Unternehmen schnell zu einem zentralen Akteur im dynamischen Krypto-Ökosystem.

Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen konnte FTX Millionen von Nutzern anziehen und behauptete sich als vertrauenswürdiger Marktplatz für den Handel mit digitalen Währungen. Doch im November 2022 begann das Kartenhaus zu fallen, als FTX aufgrund einer Reihe von riskanten Geschäften und mangelnder finanzieller Transparenz nicht mehr in der Lage war, den massiven Abhebungsanforderungen seiner Kunden nachzukommen.

Dies markierte den Beginn einer der verheerendsten Pleiten in der Geschichte der Kryptowährungen, die das Vertrauen in die Branche tief erschütterte und zu einem breiten Markteinbruch führte.

Eindeutiges Urteil

Das Urteil gegen Sam Bankman-Fried fiel eindeutig aus: Der Gründer der ehemals zweitgrößten Kryptobörse FTX wurde in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden. Diese Entscheidung, die von einer Jury in Manhattan nach einem Monat dauernden Prozess gefällt wurde, markiert einen der bemerkenswertesten Fälle von Wirtschaftskriminalität.

US supreme court house, Quelle: pixabay.com

Bankman-Fried, der einst als Kryptowährungswunderkind gefeiert wurde und dessen Vermögen auf 26 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, steht nun vor dem Trümmerhaufen seiner Karriere.

Verkündung des Strafmaß

Der vorsitzende US-Bundesrichter Lewis Kaplan setzte das Datum für das Strafmaß von Sam Bankman-Fried auf den 28. März 2024 fest, was den ernst der Situation unterstrich. Bankman-Fried, der mit Anklagen konfrontiert wurde, die von Betrug bis hin zu Verschwörung reichten, könnte nun mehrere Jahrzehnte im Gefängnis verbringen. Während der Verlesung des Urteils im Gerichtssaal, in dem Bankman-Fried mit verschränkten Händen der Jury gegenüberstand, betonte Kaplan die Schwere der Vergehen und die Konsequenzen, die auf das absichtliche Missmanagement und den Missbrauch von Kundenvermögen folgen. Seine Verteidigung, die auf Fehler in der Unternehmensführung und nicht auf kriminelle Absicht plädierte, fand bei der Jury keinen Anklang. Der Richter wies auch auf die weitreichenden Auswirkungen hin, die dieser Fall auf die Regulierung und das Vertrauen in die Kryptowährungsbranche haben könnte.

8 Milliarden Dollar verschwanden

In ihrem Schlussplädoyer porträtierten die Staatsanwälte Sam Bankman-Fried als einen extrem intelligenten, giergetriebenen Mann, der genau wusste, was er tat, als er Kundengelder von FTX an seinen Hedgefonds Alameda Research umleitete. Über 8 Milliarden Dollar der Kunden verschwanden so in fehlgeschlagenen Investitionen. Die Verteidigung beharrte darauf, dass Bankman-Fried in gutem Glauben gehandelt habe und von den Ereignissen sowie von der finanziellen Unkenntnis seiner Mitarbeiter überrannt wurde, die gegen ihn aussagten, um eine mildere Strafe zu erreichen.

Caroline Ellison, ehemalige Alameda-CEO und zeitweise Partnerin von Bankman-Fried, trat als Schlüsselzeugin auf. Sie enthüllte, dass sie auf seine Anweisung hin "etwa 14 Milliarden Dollar" von FTX-Kunden abgezweigt hätten, um damit unter anderem Venture-Capital-Deals, politische Spenden und teure Immobilien in den Bahamas zu finanzieren. Außerdem wurden große Summen für Promotionsverträge mit Berühmtheiten wie Tom Brady und Gisele Bundchen ausgegeben und die Namensrechte für das Stadion der Miami Heat erworben.

