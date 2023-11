Peking (ots/PRNewswire) -Am 30. Oktober 2023 fanden in Kunming, der Hauptstadt der südwestlichen chinesischen Provinz Yunnan, die Abschluss- und Preisverleihungszeremonie des 16. chinesischen Bridge-Chinesisch-Wettbewerbs für ausländische Sekundarschüler sowie der 3. chinesischen Bridge-Chinesisch-Show für ausländische Grundschüler statt.168 Schüler der Grund- und Sekundarstufe aus 97 Ländern demonstrierten ihre Chinesischkenntnisse im Rahmen der "Chinesischen Brücke",Im Finale treten Champions aus fünf Kontinenten gegeneinander an und kämpfen um weltweite Anerkennung. Der Wettbewerb besteht aus verschiedenen Segmenten, darunter eine wissensbasierte Fragerunde und eine Talentshow.Daniel aus der russischen Region holte sich den Weltmeistertitel im 16. Chinese Bridge"-Weltwettbewerb für Schüler der Mittelstufe, während BaiAili aus Montenegro die Weltmeisterschaft in der 3. "Chinese Bridge" World Primary School Student Chinese Show gewann.Die "Chinese Bridge" ist ein jährlich stattfindender internationaler Wettbewerb, bei dem nicht-chinesische Studierende ihre umfassenden Fähigkeiten im Umgang mit der chinesischen Sprache und ihre Kenntnisse der chinesischen Kultur unter Beweis stellen.Die diesjährige "Chinese Bridge" kombiniert Studienreise, Sprach- und Kulturprüfung und interaktives Erlebnis, das einen Wettbewerb der chinesischen Sprachkenntnisse und kulturelles Erleben miteinander verbindet.Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat der Wettbewerb mehr als 1,5 Millionen junge Menschen aus über 160 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt zur Teilnahme bewegt.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2264629/1.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2264628/image_5016366_30985588.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-globale-talente-glanzen-in-kunming-gewinner-des-16-chinesischen-bridge-sprachwettbewerbs-fur-auslandische-studenten-gekront-301977041.htmlPressekontakt:Admin PR,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5640854