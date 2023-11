Osnabrück (ots) -Kronprinz Haakon von Norwegen über seine Frau Mette-Marit: "Ich denke, wir sind ein gutes Team"Norwegischer Thronfolger: Königliche Kinder seien wahrscheinlich "wie die meisten anderen auch" - "Wir alle leben mit Einschränkungen"Osnabrück. Kronprinz Haakon von Norwegen hält es für ein Privileg seiner Rolle als Thronfolger, viel Zeit mit seiner Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, verbringen zu können. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Es ist sehr schön, mit der Kronprinzessin zusammenzuarbeiten. Ich denke, wir sind ein gutes Team und ergänzen uns gegenseitig. Es ist auch schön, Erfahrungen mit jemandem zu teilen, der mir so nahesteht."Auf die Frage, ob er die mögliche Thronfolge seiner Tochter Ingrid als Bürde oder Chance für seine Tochter sieht, sagte der Kronprinz: "Alle Rollen haben Chancen, auch die Rolle der Erbprinzessin. Alle Menschen haben die Chance auf Freiheit, auch die, die Aufgaben und Erwartungen erben. Ingrid wird ihren Weg finden, auf ihre eigene Art und Weise."Königliche Kinder und Jugendliche seien wahrscheinlich "wie die meisten anderen auch". "Wir alle leben mit Einschränkungen, Erwartungen, Herausforderungen und Ereignissen, die im Leben vorkommen, die schwierig sind und mit denen wir so gut wie möglich umgehen müssen", sagte Kronprinz Haakon der NOZ.Seinen eigenen Arbeitsalltag beschreibt er als "sowohl normal als auch ein wenig ungewöhnlich". "In erster Linie habe ich einen Job, der es mir ermöglicht, viele sachkundige, freundliche und engagierte Menschen aus ganz Norwegen und anderen Teilen der Welt zu treffen - und dafür bin ich sehr dankbar", so der norwegische Thronfolger.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5640869