Hamburg (ots) -Kai Pflaume lädt zu einer neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß" ein: Am Sonnabend, 4., meldet er sich um 20.15 Uhr im Ersten, in ORF 1 und im Schweizer Fernsehen mit neuen hochbegabten Kindern, spannenden Duellen und vielen Stars zurück. Mit dabei sind u. a. Peter Maffay, der erstmals in einer Fernsehshow mit seiner Frau Hendrikje auftritt, Victoria Swarovski, Rick Kavanian, Sascha Grammel, Simone Thomalla, Sebastian Lege, Fabio Wibmer und Christina Stürmer, die am Sonnabend ihr großes Comeback feiert.Zusätzlich zu den Show-Ausgaben mit mehreren Gästen gibt es ab dem 4. November ein neues Spin-Off von "Klein gegen Groß" für die ARD Mediathek. Darin stellt sich der Fitness-YouTuber Sascha Huber spektakulären Outdoor-Duellen. Dabei fordern fünf sportbegeisterte Kinder in fünf Episoden den Österreicher heraus. Jedes Kind ist im Leistungssport aktiv und beherrscht eine andere Disziplin. So begibt sich Sascha Huber u. a. an den Ski-Lift, auf den Bergsee und unter die Ski-Schanze. Kai Pflaume kommentiert die actiongeladenen Challenges.Sascha Huber: "Es war echt eine einmalige Erfahrung, die Challenges gegen die Kids zu spielen. Das Konzept, das Produktionsteam, das Wetter und die Landschaft waren ein Traum. Das waren einfach super Drehtage. Die Kinder hatten Spaß, wir hatten Spaß und gute Laune. Ich freu' mich schon mega auf die Veröffentlichung!"Auf YouTube ist Sascha Huber bekannt für seine Videos rund um Fitness und Ernährung. Besondere Bekanntheit erlangt er 2019 mit der "1 Million Liegestütze Challenge", bei der er Spenden für ein Kinderhilfswerk sammelte. Mittlerweile zählt er mit knapp 1,7 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten zu den größten deutschsprachigen Fitness-YouTubern. Huber war bereits häufig Gast bei Kai Pflaume in "Klein gegen Groß".Alle Folgen von "Klein gegen Sascha Huber" werden in voller Länge auch auf dem YouTube-Kanal und in Highlight-Sequenzen auf dem TikTok-Kanal von "Klein gegen Groß" veröffentlicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5640862